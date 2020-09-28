Полиция сообщила подробности ДТП с четырьмя погибшими под Рязанью

Пресс-служба УМВД России по Рязанской области сообщила подробности аварии под Рязанью, в результате которой погибли четыре человека.

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в субботу, 26 сентября, в 14.10 на 286-м километре автодороги Калуга – Тула – Михайлов – Рязань в Рязанском районе. Столкнулись автомобили «Киа Рио» под управлением 29-летнего жителя Рязанской области и «Шевроле Авео» под управлением 46-летней женщины.

В результате ДТП погибли водитель и 26-летняя пассажирка «Киа». 28-летний пассажир госпитализирован. Во втором автомобиле погибли двое детей. Женщина-водитель и ребёнок попали в больницу.

По факту смертельного ДТП проводится проверка.