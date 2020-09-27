В группе Подслушано у Водителей Рязани #ПУВР появились фотографии, сделанные на месте ДТП с четырьмя погибшими под Рязанью.

Напомним, авария случилась в субботу, 26 сентября, в 14.10 на автодороге Рязань – Захарово. У села Секиотово столкнулись «Киа Рио» и «Шевроле Авео».

В результате аварии погибли четыре человека – двое детей в «Шевроле», а также водитель и пассажир «Киа Рио». По словам очевидцев, погибшие дети – маленькие девочки.

Кроме того, в аварии получили травмы ещё три человека – водитель и несовершеннолетний пассажир «Шевроле» и пассажир автомобиля «Киа».

Сотрудники Госавтоинспекции просят очевидцев аварии звонить по номерам: (4912) 27-50-70 или 02 (102/112 с мобильных операторов).

Фото: Виктория Данилина