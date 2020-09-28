В Рязани по горячим следам сотрудники полиции задержали подозреваемых в порче лавок и урн в парке имени Гагарина. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Сообщение о порче имущества в парке в посёлке Приокский в Рязани поступило в полицию в первом часу ночи в понедельник, 28 сентября. Подозреваемые – 16-летний и 18-летний жители Рязани – были установлены и задержаны. Выяснилось, что перед порчей имущества молодые люди употребляли в парке спиртное.

На 16-летнего рязанца составили протокол за употребление алкоголя в общественном месте, на его родителей – за неисполнение родительских обязанностей. На второго вандала составлено два протокола – за вовлечение несовершеннолетнего в употребление спиртного и за появление в общественном месте в нетрезвом виде.

За эти нарушения виновным грозят штрафы. кроме того, будет подсчитан ущерб от порчи лавок и урн в парке.