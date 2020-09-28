В Рязани вандалы разгромили парк имени Гагарина

В ночь с 27 на 28 сентября в Рязани хулиганы разгромили парк имени Гагарина. Информация об этом появилась в группе ВК «Рязань».
Как сообщает автор поста, заявление в полицию уже написали.
В то же время в комментариях разразились бесконечные дискуссии. Кто-то уверен, что это еще дети, а соответственно и поступки у них детские. Поэтому так строго судить их не стоит.
Другие не видят в поступке ребят ничего страшного, ведь в парке каждый вечер собираются молодые люди, чтобы выпить алкоголь и побушевать.
Но некоторые рязанцы все-таки согласны с тем, что хулиганов надо привлечь к ответственности.