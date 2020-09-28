Понедельник, 28 сентября, 2020
16.7 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Рязани вандалы разгромили парк имени Гагарина

Елена Лобанова
Фото из группы ВК "Рязань"

В ночь с 27 на 28 сентября в Рязани хулиганы разгромили парк имени Гагарина. Информация об этом появилась в группе ВК «Рязань». 

— Эти товарищи разнесли гагаринский парк. Пострадало более половины лавок и урн, — говорится в сообщении. 

Как сообщает автор поста, заявление в полицию уже написали. 

В то же время в комментариях разразились бесконечные дискуссии. Кто-то уверен, что это еще дети, а соответственно и поступки у них детские. Поэтому так строго судить их не стоит. 

Другие не видят в поступке ребят ничего страшного, ведь в парке каждый вечер собираются молодые люди, чтобы выпить алкоголь и побушевать. 

— Разрушили очередное место попойки! Не вижу в этом ничего страшного, — заметил один из комментаторов. 

Но некоторые рязанцы все-таки согласны с тем, что хулиганов надо привлечь к ответственности. 

— Пусть теперь как разрушили, так и чинят. Хотя бы за счет родителей. Главное, чтобы за ними обязательно следила полиция. В противном случае будут филонить, — предложил рязанец.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Касимовские школьники убрали полтонны мусора

Новости Рязани
Ученики сельских школ Касимовского района присоединились к Всероссийской акции «Эко-дежурный по стране», которая проходила с 17 по 27 сентября. Об этом сообщил...
Узнать больше

В Рязани вандалы разгромили парк имени Гагарина

Новости Рязани
В ночь с 27 на 28 сентября в Рязани хулиганы разгромили парк имени Гагарина. Информация об этом появилась в группе ВК "Рязань". 
Узнать больше

Следственный комитет возбудил дело после гибели ребёнка в рязанском аквапарке

Новости Рязани
По данным Следственного комитета, всего в аквапарк приехали 45 школьников в сопровождении трёх взрослых.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

С заботой о старшем поколении. Пожилые рязанцы получат подарки от «Альфа-стоматологии»

Новости Рязани
Клиника «Альфа-стоматология» по праву завоевала авторитет социально-ориентированный организации. Её специалисты не раз проводили интерактивные занятия для малышей, рассказывая им о правилах гигиены...
Узнать больше

В Рязани начала работу новая радиостанция

Новости Рязани
В понедельник, 28 сентября, в Рязани начала вещание новая музыкально-информационная радиостанция «ТКР ФМ».
Узнать больше

Из-за ремонта моста запретят парковку на пяти улицах в центре Рязани

Администрация
Сообщается, что парковку запретят с момента перекрытия движения по мосту через Лыбедь и до момента окончания работ.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Родитель и учитель. Как общаться без конфликтов

Акценты
Начался новый учебный год. После дистанционного обучения поход в школу был таким долгожданным для многих детей и особенно для родителей. Столько страхов...
Узнать больше

Стань другом для ребёнка из детского дома

Акценты
Автономная некоммерческая организация поддержки интересов семьи и детства «ПроДетство» (Рязань) совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» при поддержке Фонда президентских грантов объявляют...
Узнать больше

НеслуЧАЙная покупка. Как порадовать себя бодрящим напитком, развивающим вкус к жизни?

Акценты
Чтобы этот тонизирующий напиток действительно активизировал гормоны радости, его нужно правильно подобрать.
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+