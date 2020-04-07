Полицейские возбудили дело после попытки сжечь заживо собаку под Рязанью

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В Рязанском районе сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с собакой. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

В полицию обратился 51-летний хозяин хаски по кличке Вера. Напомним, собаку в тяжёлом состоянии обнаружили рядом со свалкой у села Заокское Рязанского района. У животного были тяжёлые травмы головы, также собаку пытались сжечь заживо. Волонтёры отвезли Веру в ветеринарную клинику в Рязани, а затем нашёлся хозяин, прочитавший о случившемся в соцсети.

Уголовное дело о жестоком обращении с животным возбудили по ч.1 ст.245 УК РФ. Виновному может грозить до 3 лет лишения свободы.

Сотрудники полиции просят всех, кто может помочь расследованию, звонить по телефону 02 (102/112 – с мобильных операторов).