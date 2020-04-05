Под Рязанью неизвестные пытались сжечь собаку заживо

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Рядом со свалкой Заокского сельского поселения под Рязанью была найдена серьёзно пострадавшая собака. Об этом сообщается в группе Службы по контролю за безнадзорными животными.

Собаку породы хаски обнаружил проезжавший мимо мужчина. Сначала он подумал, что она мертва, но через несколько дней понял, что это не так. Животное обгорело, у него травмы головы. По всей видимости, хаски избили, а затем пытались сжечь.

Зоозащитники отвезли собаку в ветеринарную клинику. Сейчас её лечат. На это необходимы деньги. Подробности случившегося (+18!).

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