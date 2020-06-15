На пяти улицах Рязани отключат холодную воду

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Во вторник, 16 июня, в Рязани отключат холодную воду на пяти улицах. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

По информации сайта мэрии Рязани, причина отключения – аварийно-восстановительные работы на водопроводе.

Холодной воды не будет с 9 до 17 часов в домах №№1А, 4, 6, 6 корпус 1 (детский сад №110), 7, 8, 8 корпус 1, 9 (школа №47), 9А, 11, 11 корпус 1, 2, 3, 13, 14 на улице Великанова и в доме №14 на улице Сельскохозяйственной.

Кроме того, с 09.30 до 17.00 отключат воду в домах №№38, 38 корпус 1, 42 корпус 1, 42 на Касимовском шоссе, в доме №3 корпус 1 на улице Советской Армии и в доме №12 корпус 1 на улице Тимакова.