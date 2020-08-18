Мужчина, женщина и 2-летний ребёнок погибли на рязанском участке трассы «Каспий»

В результате ДТП на трассе Р-22 «Каспий» в Скопинском районе погибли три человека, в том числе и ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным Госавтоинспекции, авария случилась во вторник, 18 августа, в 06.25 на 257-м километре федеральной трассы. 32-летний водитель из Волгограда, ехавший на автомобиле «Мазда» со стороны Тамбова в сторону Москвы, врезался во встречный «Камаз».

От полученных травм водитель «Мазды» и двое его пассажиров – 28-летняя женщина и 2-летний мальчик – скончались на месте аварии.

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. По факту ДТП проводится проверка.