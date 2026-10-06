Рязанец сжег «Гелендваген» за 26 млн из мести после дорожной ссоры

Жителя Рязани приговорили к 2 годам 6 месяцам принудительных работ за поджог Mercedes-Benz AMG G 63 во Владимире. Мужчина решил отомстить водителю после дорожной ссоры и уничтожил автомобиль стоимостью более 26 млн рублей.

Конфликт между мужчинами произошел 16 июля 2025 года на дороге Гусь-Хрустальный — Владимир. Рязанец поссорился с водителем Mercedes-Benz, который ехал следом за ним. После ссоры автомобилист уехал. Подсудимый запомнил номер, цвет и марку машины и решил найти своего обидчика.

Через два дня мужчина специально приехал во Владимир. Он разыскивал Mercedes по городу и в итоге обнаружил припаркованный автомобиль на одной из улиц Ленинского района недалеко от школы и жилых домов.

Водителя Mercedes мужчина прождал до позднего вечера, но тот так и не появился. Около трех часов ночи 19 июля рязанец достал из багажника своего автомобиля канистры с бензином и молоток.

Он разбил стекло передней водительской двери Mercedes, залил бензин в салон и облил им капот. Затем поджег пропитанную бензином тряпку и бросил ее внутрь автомобиля.

После того как машина загорелась, мужчина уехал обратно в Рязань.

В результате поджога Mercedes-Benz AMG G 63 полностью уничтожен. Автомобиль принадлежал лизинговой компании, которой причинен ущерб более чем на 26 млн рублей.

Суд установил, что ранее мужчина уже привлекался к ответственности. В 2024–2025 годах мировые судьи в Рязани выносили ему приговоры за мелкие кражи. Он отбывал обязательные работы и выплачивал штраф.

Ленинский районный суд Владимира признал мужчину виновным по части 2 статьи 167 УК РФ — умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога из хулиганских побуждений.

Приговор вынесли 2 октября 2026 года. С учетом смягчающих и отсутствия отягчающих обстоятельств рязанцу назначили 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства.

Приговор пока не вступил в законную силу.