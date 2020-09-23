Квартиры в Рязанских новостройках продолжают расти в цене

Рост стоимости квадратного метра жилья в российских новостройках продолжится как минимум до конца года. Мнение аналитиков опубликовали «Известия».

В среднем с начала года цена за квадратный метр выросла на 8%, при этом рост ускорился. По прогнозу директора федеральной риелторской компании «Этажи» Ильдара Хусаинова, к концу года стоимость 1 кв. м новостроек может увеличиться более чем на 15%.

В Рязани наиболее быстро дорожали однокомнатные квартиры. За последние 3 месяца стоимость квадратного метра в однушке выросла на 4,57%. Средняя стоимость квадратного метра в однокомнатной квартире, согласно аналитике сайта «Мир Квартир» перешагнула рубеж в 50 тысяч рублей.

Если подобные темпы подорожания сохранятся, стоимость квартиры к концу года вырастет на 20%.

Опрошенные «Известиями» аналитики и участники рынка единодушно связали рост цен с введением новых правил проектного финансирования стройки и продажи квартир через эскроу-счета. Количество выдаваемых разрешений на строительство новых объектов сократилось, а спрос продолжил расти. Снижение ключевой ставки «Центробанка» и введение нового налога на доход с вкладов заставили россиян отказаться от традиционных депозитов в пользу инвестиций в недвижимость.

Дополнительно спрос подстегнула льготная ипотечная программа под 6,5%. Программа действует с мая по ноябрь 2020 года, процентная ставка, для оформивших ипотеку за время краткого льготного периода, фиксирована и не может вырасти.