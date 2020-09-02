Из окна высотки в Рязани выпала женщина

Ночью в среду, 2 сентября, из окна жилого дома в Рязани выпала женщина. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.

По словам собеседника агентства, ЧП случилось около 02.30 в жилом доме №1 в Олимпийской городке. Ориентировочно, женщина упала с высоты 15-го этажа.

На место происшествия приезжала скорая помощь, сотрудники полиции. Очевидец рассказал, что пострадавшая получила серьезные травмы, её увезли без признаков жизни.

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Также рязанец рассказал, что на вид женщине от 40 до 50 лет.

Подробности произошедшего устанавливаются.