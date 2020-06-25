ХК «Рязань» проведёт семь контрольных матчей

-

ХК «Рязань» определился с планами предсезонной подготовки. В июле и августе команда проведёт семь контрольных матчей. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Из отпуска «горожане» выйдут 8 июля. В этот и следующий день хоккеисты будут проходить медицинский осмотр, а 10 июля состоится первая тренировка. Все сборы команда проведёт в Рязани, за исключением выездов в другие города для проведения запланированных на межсезонье игр.

Первая из них пройдёт 31 июля в Новогорске против «Динамо». В августе команда сыграет со «Звездой» в Москве (17 августа), с «Химиком» в Рязани (20 августа), а затем – в Воскресенске (22 августа). После этого ХК «Рязань» предстоит выступить на предсезонном турнире в Тамбове. «Бело-синие» сыграют с ХК «Ростов» (28 августа), ХК «Тамбов» (29 августа), и «Бураном» (30 августа).