Жестоко избивший бабушку курьер оказался психически нездоровым

Алексей Самохин
28‑летнего курьера, который в подземном переходе в центре Новосибирска с размаху ударил ногой в лицо 71‑летнюю пенсионерку, задержали на железнодорожном вокзале, когда он пытался уехать из города. Сейчас с ним работает следователь, сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошёл поздним вечером 1 декабря в самом центре Новосибирска, в подземном переходе. По данным СМИ, курьер Дмитрий С. подошёл к 71‑летней Галине со спины и без какого‑либо повода со всей силы ударил её ногой по лицу. От удара женщина рухнула на пол, сильно ударилась головой о стену и покрытие перехода. Нападавший даже не попытался помочь — развернулся и спокойно ушёл.

Всю сцену зафиксировали камеры видеонаблюдения. Видео быстро разошлось по новостным Telegram‑каналам и СМИ, вызвав мощную волну возмущения. Полиция объявила молодого человека в розыск, возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ — побои. Следственный комитет, в свою очередь, инициировал свою проверку по факту случившегося.

Служба доставки, с которой сотрудничал Дмитрий, почти сразу после того, как история получила огласку, расторгла с ним договор и передала его данные полиции. 3 декабря стало известно: курьера задержали на вокзале Новосибирск‑Главный.

«Только что на железнодорожном вокзале Новосибирск‑Главный мои коллеги задержали молодого человека, подозреваемого в нанесении побоев женщине в подземном переходе. Он пытался скрыться из города. Фигурант доставлен в отдел полиции», — сообщила в своём канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Как пишет ИА «Регнум» со ссылкой на источник, у Дмитрия диагностированы психические отклонения. Молодой человек состоит на учете в психоневрологическом диспансере, при этом его состояние считалось допустимым для обычной жизни и работы курьером. 

«Сейчас Дмитрий задержан, с ним работают полицейские. Вскоре будет арест по обвинению в уголовном преступлении. Уже известно о трёх эпизодах — парень ударил бабушку, плюнул в лицо девушке на улице, а также повредил припаркованные автомобили», — рассказал источник.

Известно, что Дмитрий — житель Новосибирска, больше года он работает курьером и успел посотрудничать с несколькими сервисами доставки. После нападения на пенсионерку в подземном переходе он попытался уехать из города на поезде, но был задержан на вокзале. 

