Схема движения общественного транспорта в Рязани изменится

В Рязани временно изменится схема движения некоторых маршрутов общественного транспорта. Об этом сообщает администрация города.

В связи с аварией на канализационном коллекторе на улице Мервинской временно изменится схема движения общественного транспорта:

Маршруты № 42, 7, 7а, 15 и 95 будут следовать по улице Западная в обоих направлениях.

Маршрут № 47, следующий в сторону поселка Дягилево, будет двигаться по улице Западная, а обратно — по улицам Крупской и Полина, затем по Московскому шоссе.

Эти изменения будут действовать до завершения ремонтных работ.