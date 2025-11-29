Новогодняя столица-2026
Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Алексей Самохин
РСЗО Торнадо. Фото: Минобороны РФ

В ночь на субботу российские военные нанесли удар по тренировочному лагерю Вооружённых сил Украины в Киевской области. Об этом рассказал aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников. По его данным, в момент удара в лагере находились сотни иностранных боевиков, приехавших воевать на стороне Киева.

Иванников заявил, что на объекте на тот момент было сосредоточено более 400 иностранных наемников. По его оценке, последствия удара для них оказались критическими. 

«Свыше 400 человек находилось в тренировочном лагере в момент удара. Большая часть иностранных наемников погибла, либо получила тяжкие увечья, несовместимые с дальнейшим продолжением службы в ВСУ и террористической деятельностью», — подчеркнул эксперт.

По сути, речь идет о том, что значительная часть контингента, который готовили к дальнейшим боевым действиям, либо уничтожена, либо больше не сможет участвовать в боях. Других подробностей Иванников не привёл.

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 