Спрос на новогодние интимные стрижки у россиянок взлетел на 60%

Алексей Самохин
О необычном предновогоднем тренде пишет телеграм-канал «Русский ритейл и бизнес». По его данным, россияне буквально рванули в салоны делать интимные стрижки к праздникам — спрос на такие услуги подскочил примерно на 60%. Мастера отмечают: мода меняется, и тотальная гладкость больше не считается обязательным стандартом.

По словам специалистов, полная эпиляция уходит на второй план. Все больше девушек выбирают легкую «естественную» волосатость и делают ставку на креативные эскизы — особенно ближе к Новому году. Сюжеты подбирают под праздник: кто-то заказывает рисунок в виде ёлки, кто-то — подарка, а самые тематичные — силуэт лошади, символа наступающего года. Часто стрижку дополняют окрашиванием, чтобы рисунок выглядел ярче.

Цена вопроса — около 2000 рублей. Тенденцию в индустрии красоты связывают с общей модой на естественность и отказ от жестких стандартов. По словам мастеров, многие женщины признаются, что именно так чувствуют себя более раскованно и сексуально, а интимная зона становится частью праздничного образа, о котором обычно не говорят вслух.

