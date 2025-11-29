Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Новости России

Эксперт описал, как по шагам втягивают людей в подготовку терактов на инфраструктуре

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

ФСБ сообщила о задержании гражданина России, которого подозревают в подготовке теракта на участке магистрального газопровода в Серпуховском округе. По версии силовиков, все происходило ночью, когда мужчина пытался установить самодельное взрывное устройство на объекте. Дело возбудили по террористическим статьям, сейчас выясняют все обстоятельства.

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев в разговоре с REGIONS отметил, что в делах такого типа обычно прослеживается одна и та же логика действий. По его словам, механизм вовлечения редко бывает случайным — в материалах следствия формируется довольно четкая, повторяющаяся схема.

Сначала с человеком устанавливают защищенный канал связи и предлагают перейти в закрытый чат. После этого начинается проверка «на полезность»: смотрят, где человек живет и работает, есть ли у него доступ к важным объектам инфраструктуры, как близко он находится к транспортным маршрутам, умеет ли выполнять технические задачи и следовать инструкциям. На этом этапе еще не звучат прямые угрозы и не ставятся жесткие условия.

Дальше, по словам Русяева, передаются поручения, которые формально не выглядят как подготовка к насилию. Человека просят сделать и отправить снимки определенной территории, прийти в нужное место, купить какие‑то бытовые предметы. Каждое выполненное задание фиксируется: отчеты, файлы, координаты, временные метки. Так проверяют дисциплину, управляемость и готовность следовать указаниям.

Читайте также  Волонтер рассказал о странном поступке сына Усольцевой после пропажи семьи

Если поведение устраивает кураторов, задачи начинают дробить на мелкие шаги, чтобы человек постепенно заходил все дальше. Сначала прокладывается безопасный маршрут, затем выбирается конкретное место, потом переносится часть компонентов. Контроль, как отмечают эксперты, часто идет почти в режиме online: от исполнителя ждут быстрых отчетов, уточнений, фото и геометок.

На финальной стадии, подчеркивает юрист, человеку внушают, что он уже связан по рукам и ногам. Ему давят на страх разоблачения, напоминают о сделанных шагах, пугают оглаской переписки и возможными последствиями. Возникает ощущение, что пути назад больше нет, а отказаться значит моментально «сгореть».

Такая построенная по шагам модель, поясняет Русяев, помогает следствию формировать позицию о включенности человека в организованный процесс подготовки преступления. Последовательность заданий, отчеты и переписка позволяют говорить о прямом умысле — том самом, который необходим для квалификации действий по террористическим статьям.

«По террористическому акту базовый коридор наказания — от 10 до 20 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 205 УК РФ, но при приготовлении верхняя граница режется наполовину по ст. 66 УК РФ. Аналогичный подход применяется к госизмене: закон устанавливает высокие сроки, а при неоконченной форме суд все равно оперирует годами. Когда эти составы объединяются по правилам совокупности, включаются пределы, предусмотренные для преступлений террористической направленности: теоретически возможен общий срок до 30 лет», — отметил Русяев.

Читайте также  Две трети россиян назвали несправедливой идею запретить скидки на маркетплейсах

Другие материалы рубрики

Учёный выдвинул неожиданную версию исчезновения семьи Усольцевых, и она очень похожа на правду

«Окунали головой в унитаз»: дети рассказали о пережитом в рехабе на Урале

ПВО за ночь сбила 103 украинских БПЛА от Крыма до Калмыкии

В аварии с автобусом под Екатеринбургом погибли две молодые подруги

Убийцу родственниц Прохора Шаляпина могут посадить спустя 29 лет

Признание орловского чиновника о порно стало мемом в соцсетях

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 