ФСБ сообщила о задержании гражданина России, которого подозревают в подготовке теракта на участке магистрального газопровода в Серпуховском округе. По версии силовиков, все происходило ночью, когда мужчина пытался установить самодельное взрывное устройство на объекте. Дело возбудили по террористическим статьям, сейчас выясняют все обстоятельства.

Управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев в разговоре с REGIONS отметил, что в делах такого типа обычно прослеживается одна и та же логика действий. По его словам, механизм вовлечения редко бывает случайным — в материалах следствия формируется довольно четкая, повторяющаяся схема.

Сначала с человеком устанавливают защищенный канал связи и предлагают перейти в закрытый чат. После этого начинается проверка «на полезность»: смотрят, где человек живет и работает, есть ли у него доступ к важным объектам инфраструктуры, как близко он находится к транспортным маршрутам, умеет ли выполнять технические задачи и следовать инструкциям. На этом этапе еще не звучат прямые угрозы и не ставятся жесткие условия.

Дальше, по словам Русяева, передаются поручения, которые формально не выглядят как подготовка к насилию. Человека просят сделать и отправить снимки определенной территории, прийти в нужное место, купить какие‑то бытовые предметы. Каждое выполненное задание фиксируется: отчеты, файлы, координаты, временные метки. Так проверяют дисциплину, управляемость и готовность следовать указаниям.

Если поведение устраивает кураторов, задачи начинают дробить на мелкие шаги, чтобы человек постепенно заходил все дальше. Сначала прокладывается безопасный маршрут, затем выбирается конкретное место, потом переносится часть компонентов. Контроль, как отмечают эксперты, часто идет почти в режиме online: от исполнителя ждут быстрых отчетов, уточнений, фото и геометок.

На финальной стадии, подчеркивает юрист, человеку внушают, что он уже связан по рукам и ногам. Ему давят на страх разоблачения, напоминают о сделанных шагах, пугают оглаской переписки и возможными последствиями. Возникает ощущение, что пути назад больше нет, а отказаться значит моментально «сгореть».

Такая построенная по шагам модель, поясняет Русяев, помогает следствию формировать позицию о включенности человека в организованный процесс подготовки преступления. Последовательность заданий, отчеты и переписка позволяют говорить о прямом умысле — том самом, который необходим для квалификации действий по террористическим статьям.

«По террористическому акту базовый коридор наказания — от 10 до 20 лет лишения свободы по ч. 1 ст. 205 УК РФ, но при приготовлении верхняя граница режется наполовину по ст. 66 УК РФ. Аналогичный подход применяется к госизмене: закон устанавливает высокие сроки, а при неоконченной форме суд все равно оперирует годами. Когда эти составы объединяются по правилам совокупности, включаются пределы, предусмотренные для преступлений террористической направленности: теоретически возможен общий срок до 30 лет», — отметил Русяев.