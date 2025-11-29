Пропажа семьи Усольцевых: версия убийства, развалившиеся теории и новые исчезновения в Красноярском крае

Прошло уже больше двух месяцев с момента, как в тайге Красноярского края при загадочных обстоятельствах исчезла семья Усольцевых — Сергей, его жена Ирина и их пятилетняя дочь Арина. 28 сентября они ушли в поход к скале Буратинка в Кутурчинском Белогорье и с тех пор больше никого из них не видели. На связь семья не выходила.

К поискам привлекали сотни волонтёров и профессиональных спасателей, прочесали огромную территорию. Но до сих пор — ни единого материального следа. Ни клочка одежды, ни кострища, ни признаков стоянки. На этом фоне вокруг истории вырос целый куст версий — от побега за границу до мистики и «проклятых мест». Теперь же из близкого круга семьи прозвучало, пожалуй, самое жесткое и мрачное предположение пишет krsk.aif.ru.

Они уже мертвы

Знакомый Сергея Усольцева, исследователь и народный журналист Валентин Дегтярев, заявил, что практически не сомневается в убийстве семьи. По его словам, верить в чудесное спасение уже не приходится.

«Я уверен почти на 100%, что Усольцевы уже мертвы. Никакой мистики в их гибели, пропаже нет. Причина смерти заключается не в каких-то действиях Сергея или Ирины, тут третье лицо», — сказал Дегтярев.

Он утверждает, что имеет доступ к материалам, которых нет у журналистов, и именно они подталкивают к версии о корыстном мотиве преступления. По его убеждению, виновен кто-то из близкого окружения семьи, и рано или поздно этот человек «обязательно себя выдаст».

Эта линия резко контрастирует с популярной теорией о побеге, которую, например, поддерживает сын Ирины Даниил Баталов. Ранее он говорил, что родители могли уехать за границу, в том числе в Таиланд, и что уверен: семья жива. Дегтярев же бьет по этой версии буквально по пунктам.

Долги — ерунда и выдумка

Отдельно знакомый Усольцева отрицает версию о крупных долгах, якобы вынудивших Сергея бежать и «исчезнуть» вместе с семьёй. Он говорит, что тщательно проверял эту информацию и не нашёл подтверждений критической финансовой ямы.

«На самом деле, нет у него никаких таких огромных долгов. Я очень основательно проверил эту информацию. Таких долгов, чтобы из-за них бежать за границу, менять паспорт, вытаскивать семью, у него нет. Это ерунда, это выдумка», — утверждает Дегтярев.

Не находит отклика у него и версия о давлении со стороны религиозных организаций. Да, Сергей действительно когда-то был пастором церкви, но, по словам Валентина, это давно осталось в прошлом и не связано с нынешней трагедией.

«Это все выдумки людей, которым было выгодно, чтобы так подумали. На самом деле, ничего такого нет», — настаивает знакомый семьи.

Мистика, артефакт и фраза про смерть в горах

При этом сам Дегтярев признаётся: Сергей был человеком, тяготеющим к загадкам и мистике. Они познакомились несколько лет назад на почве общего интереса к древним геоглифам Красноярского края. Тогда же Усольцев рассказывал ему о своём увлечении тайной перевала Дятлова и даже о поисках некоего «артефакта вечной жизни».

«И тогда мне показалось странным, что Сергей упомянул в разговоре, что ищет какой-то артефакт на перевале Дятлова. Этот артефакт якобы дает возможность вечной жизни», — вспоминает Дегтярев.

Особенно его зацепила одна фраза Сергея: «Чтобы жить вечно, надо в горах умереть». Сейчас Валентин предпочитает считать это фигурой речи, сказанной «для красного словца», а не реальной установкой.

Параллельно продолжают отпадать и другие версии. Красноярский охотник Андрей Сергеев, отлично знающий район, где исчезла семья, опроверг версию о гибели от укусов змей. По его словам, ядовитые змеи там действительно водятся, но их очень сложно встретить, а нападение на Усольцевых он считает маловероятным.

«Ядовитые змеи в месте пропажи семьи водятся, но их редко можно увидеть. Уверен, что Усольцевых точно змеи не могли тронуть», — заявил он. При этом охотник подтверждает: туристы в этих местах теряются часто.

Спасатели, работают там с первых дней, фактически уже не надеются найти живых людей — об этом прямо говорят в комментариях. На кадрах с мест поисков — суровая тайга, скальные выходы, пещеры, которые продолжают обследовать.

Новые пропажи в том же крае

Тем временем, пока следствие в истории Усольцевых официально придерживается версии несчастного случая, в крае фиксируются новые исчезновения. В конце ноября в Казачинском районе, в нескольких сотнях километров от места пропажи семьи, пропали двое мужчин, отправившихся на рыбалку на Енисей. Их пока тоже не нашли.

История семьи Усольцевых за эти недели превратилась в одну из главных загадок региона. Полное отсутствие вещественных доказательств, взаимоисключающие версии от близких и жесткая уверенность друга семьи в убийстве создают вокруг дела плотную, почти осязаемую завесу тайны.

Сейчас остаётся только ждать, когда следствие и поисковики найдут хоть какую‑то зацепку. И надеяться, что правда все-таки всплывёт, и страна узнает, что на самом деле произошло с Сергеем, Ириной и маленькой Ариной в суровой красноярской тайге.