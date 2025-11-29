Каким святым молиться в День матери, рассказал зампред ВРНС

В День матери сердце каждого человека возвращается к тому, кто дал ему жизнь, напомнил в комментарии REGIONS зампред Всемирного русского народного собора Михаил Иванов. По его словам, этот праздник — не только повод позвонить маме и подарить цветы. Это еще и возможность по‑особому помолиться Небесным Заступницам, которые «с неизменной материнской любовью внемлют нашим просьбам».

Зампред ВРНС отметил, что первой и главной заступницей он называет Пресвятую Богородицу. Ее образ, по словам Иванова, для верующих — воплощенный идеал материнства. К Богородице обращаются с молитвами о мудрости и терпении для всех матерей, о сохранении семейного очага, о здоровье детей. Он советует просить у Царицы Небесной покрова и защиты для своих семей, «чтобы под Ее святым омофором царили мир и согласие».

Отдельно Иванов остановился на святых женах, к которым верующие обращаются в повседневных заботах. Среди них — святая блаженная Ксения Петербургская, которую просят о помощи в семейных нуждах, и святая Матрона Московская, к которой идут за исцелением от болезней и утешением в скорбях. По словам председателя Общероссийского общественного движения «Россия Православная», им можно молиться о самых насущных житейских трудностях, которые ложатся на плечи матери.

«Просите у них сил, здоровья и помощи в нелегком, но благодатном материнском труде», — подчеркнул он.

Иванов также напомнил, что в этот день верующие чтут святых праведных Иоакима и Анну, родителей Пресвятой Богородицы. Именно этой благочестивой чете, «даровавшей миру Деву Марию», по его словам, молятся супруги, которые пока не имеют детей, — о даровании им чада. А те, у кого уже есть сыновья и дочери, обращаются к Иоакиму и Анне за благословением на благочестивое воспитание и укрепление детей в вере.

Отдельный акцент зампред Всемирного русского народного собора сделал на том, о чем стоит просить в молитве в День матери. По его словам, главное — это не материальные блага, а внутреннее состояние семьи: душевное здравие, крепость духа и взаимопонимание между близкими.

«Просите, чтобы Господь укрепил матерей в их самоотверженном служении, даровал им радость и утешение от детей, а нам, детям, послал осознание великого дара материнства и желание всегда почитать своих матерей», — сказал он.

В завершение Иванов выразил надежду, что праздник не превратится в формальность, ограниченную дежурными поздравлениями. Этот день должен стать глубоким, сердечным обращением и к самым близким людям, и к Небесным Покровительницам.