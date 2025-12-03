Пьяные драки подростков: Бастрыкин подключился к проверке после жалоб местных жителей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично вмешался в историю с подростковым хулиганством в Санкт-Петербурге. Он поручил доложить ему о ходе проверки о выходках несовершеннолетних. Об этом сообщили в Информационном центре СК РФ.

Поводом стали публикации в соцсетях. Там местные жители рассказали, что в городе Пушкине, недалеко от Павловского вокзала, регулярно собираются компании подростков. По словам очевидцев, многие из них — в состоянии алкогольного опьянения. Подростки устраивают драки, чем пугают прохожих и вызывают возмущение у жителей района.

Люди в соцсетях требуют навести порядок и добиться реакции правоохранительных органов. На фоне этих жалоб следственные органы Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу начали процессуальную проверку. Следователи выясняют, что именно происходит у вокзала, кто участвует в конфликтах и есть ли в действиях подростков состав преступления.

После огласки информации председатель СК России Александр Бастрыкин дал отдельное поручение по этой истории. Он потребовал от руководителя ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Петра Выменца представить подробный доклад о ходе проверки и уже установленных обстоятельствах.