В БСМП Рязани мужчине с ранением сердца провели экстренную операцию и вытащили с того света

В Рязани врачи Больницы скорой медицинской помощи вытащили с того света мужчину с ранением сердца. О неординарном случае и работе медиков рассказали в Минздраве Рязанской области.

Ночью в приёмное отделение БСМП «скорая» доставила пациента с проникающим ранением. Диагноз подтвердился сразу: повреждён правый желудочек сердца, длина раны около 2 сантиметров. Мужчина находился в состоянии тяжелейшего геморрагического шока — он буквально истекал кровью, счёт шёл на минуты.

Реклама

Бригада скорой помощи заранее предупредила больницу о сложном клиническом случае. Поэтому в БСМП успели подготовиться: операционная была наготове, команда собрана. С момента поступления пациента до начала операции прошло менее 10 минут. За это время медики успели провести предоперационную подготовку и тут же перевести мужчину на стол.

Во время вмешательства хирурги выполнили экстренную переднебоковую торакотомию — открыли доступ в грудную клетку. Затем они ушили рану на сердце, остановили кровотечение и занялись восполнением кровопотери. Каждое действие было на грани скорости и точности.

- Новости партнёров - Новости СМИ2

Главный врач БСМП Сергей Тарасенко подчёркивает, что сработала вся система экстренной помощи. По его словам, было чёткое взаимодействие со «скорой», полицией и другими оперативными службами. В больнице дежурные врачи, анестезиологи и хирурги действовали как единый механизм. Он отметил, что при таких ранениях критичны три условия: молниеносное начало операции, безупречная хирургическая техника и быстрое восполнение кровопотери. Всё это в БСМП отработано до автоматизма.

Сейчас пациент идёт на поправку. Медики сообщают, что состояние стабилизировалось, и в ближайшее время мужчина уже может готовиться к выписке.