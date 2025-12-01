Огненный ад и тактика охвата: российские войска выжигают и душат гарнизоны ВСУ

Под Волчанском работает самая тяжёлая огневая «артиллерия» пехоты — российские войска используют тяжёлые огнемётные системы, от проверенного «Солнцепёка» до новейших «Тосочки» и «Дракона». Их задача — добить остатки украинских формирований, засевших в укреплениях. Залп таких систем буквально выжигает опорники ВСУ. В условиях объёмно-детонирующего взрыва, признают сами военные, выжить невозможно, пишет aif.ru.

Участник СВО, военный эксперт Максим Шарин объясняет, как работает эта «огненная метла». В реактивных огнемётных системах используется объёмно-детонирующий боеприпас, который в медиа часто называют вакуумной бомбой. Внутри ракеты или авиабомбы — аэрозольная смесь. После подрыва она распыляется и заполняет замкнутые пространства: бункеры, окопы, блиндажи. Следующая стадия — воспламенение. Всё происходит настолько быстро, что внешне это похоже на один мощный взрыв. Для наглядности Шарин сравнивает эффект с взрывом бытового газа, только в гигантском масштабе: постройки разрывает изнутри, всё живое выгорает.

Южнее Волчанска бои не стихают в районах населённых пунктов Вильче и Лиман. По оценке экспертов, дальнейшее продвижение российских войск на этом направлении может со временем привести к соединению двух крупных группировок — «Север» и «Запад». В таком случае «буферная зона» в Харьковской области расширится, а у командования появится более выгодный плацдарм для развития наступления в сторону самого Харькова.

Минобороны РФ фиксирует серьёзные потери противника на этом участке. На харьковском направлении — более 110 украинских военнослужащих и шесть единиц техники за сутки. В зоне ответственности группировки «Запад» — около 220 боевиков и 14 единиц техники, включая одну РСЗО.

Бои под Запорожьем: ставка на охват

На запорожском участке обстановка в первый день зимы резко обострилась. Ожесточённые бои идут в районах Степногорска, Орехова и Гуляйполя. По данным военкоров, за одну ночь штурмовые отряды группировки «Днепр» сумели прорваться в Степногорск, отбили у противника несколько кварталов и продвинулись севернее населённого пункта. Это создало предпосылки для окружения гарнизона ВСУ в центральной части города.

Военкор Юрий Котенок отмечает: для организованного отхода у украинских сил остаётся узкий коридор на северо-востоке — порядка 400 метров шириной. Если он будет перерезан, гарнизон окажется в плотном кольце.

Серьёзные столкновения продолжаются в районе Новоданиловки и в западной части Малой Токмачки. Там украинские подразделения контратаками пытаются притормозить продвижение российских частей на Орехов. При этом часть украинских военнослужащих, по сообщениям с места, бросила позиции и попыталась выйти к своим, но была встречена огнём уже с собственной стороны.

Эксперты обращают внимание на тактику командования группировки «Восток» под Гуляйполем. Ставка сделана не на лобовой штурм, а на охват города. Цель — перерезать тыловые коммуникации, отрезать гарнизон ВСУ от подвоза боеприпасов и резервов, а затем добивать уже изолированного противника. Такой подход уже показал эффективность в боях за Купянск, Покровск и Мирноград, где окружение и удары по логистике фактически ломали оборону.

По данным Минобороны, на участке ответственности группировки «Восток» потери ВСУ за последнее время составили около 160 боевиков. В зоне группировки «Днепр» — ещё около полусотни украинских солдат и офицеров. В технике и вооружении суммарные потери противника оцениваются в 13 боевых машин и два склада боеприпасов.