На Солнце вновь зарегистрирована сильная вспышка. Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН сообщает, что утром 1 декабря, в 05:49 по московскому времени, на северо-восточном краю звезды зарегистрирована новая вспышка максимального класса — X1.9. Это первое событие такого уровня после двухнедельной паузы, которая тянулась с 14 ноября.

С научной точки зрения происходящее выглядит почти абсурдом. Все крупные всплески экстремальной солнечной активности уже два месяца подряд выдаёт одна и та же активная область — № 4274. Фактически она в одиночку «держит на себе» весь нынешний экстремальный фон на Солнце.

Эта же зона ещё во второй половине октября палила плазменными выбросами по межзвёздному объекту 3I/ATLAS, когда тот проходил за Солнцем. Затем, в первой половине ноября, после полугодового относительного затишья, именно 4274 выдала сразу пять вспышек высшего уровня X и буквально «терроризировала» Землю. Тогда там же произошли и две крупнейшие вспышки года — X5.1 11 ноября и X4.0 14 ноября. После этого из‑за вращения Солнца активный центр ушёл за правый западный край диска, на обратную сторону, и пропал из поля зрения примерно на две недели.

Теперь область вернулась — уже на левом, северо-восточном краю — и в первый же день снова рванула вспышкой уровня X. Текущая вспышка, к счастью, почти не представляет угрозы для Земли: из‑за положения на краю диска плазменные выбросы летят мимо и не могут в полной мере ударить по нашей планете. Зато астрономы отмечают её зрелищность — событие сопровождалось мощными выбросами вещества, которые под таким углом выглядели особенно эффектно.

Видео: t.me/lpixras

Куда больше вопросов вызывает прогноз на ближайшие дни. По ночным наблюдениям видно, что активный центр за время «скрытого» прохождения по обратной стороне Солнца полностью сохранил свои, как признают сами специалисты, уже почти необъяснимые запасы энергии. Область живёт на Солнце около двух месяцев и не проявляет признаков скорого распада. Вряд ли она рассыплется за ближайшие 3–4 дня.

А дальше начинается самое интересное. Примерно в четверг, 4 декабря, область 4274 выйдет в ту часть солнечного диска, откуда её вспышки и выбросы плазмы будут напрямую воздействовать на Землю. Если к этому моменту активность сохранится, нас снова могут ждать удары плазменных облаков и связанные с ними геомагнитные последствия.

Ситуацию дополнительно усложняет вторая крупная активная зона — № 4294 в южном полушарии Солнца. По оценкам, это, вероятно, самая большая область текущего года. Пока она, несмотря на впечатляющие размеры, не показывает экстремальной активности. Но если мощные вспышки начнутся и там, а 4274 продолжит «поливать» в своём стиле, то начинающийся декабрь 2025 года, мягко говоря, имеет все шансы войти в историю солнечной физики.