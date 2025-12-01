Новогодняя столица-2026
Понедельник, 1 декабря, 2025
2.4 C
Рязань
Власть и политика

В Рязани депутат Лемдянов поздравил 102‑летнюю труженицу войны Татьяну Смирнову

Алексей Самохин

Депутат Рязанской городской Думы Александр Лемдянов поздравил со 102-м днем рождения ветерана Великой Отечественной войны Татьяну Андриановну Смирнову. Он вручил виновнице торжества цветы и подарок, сообщает пресс-служба РГД.

Татьяна Смирнова родилась в семье рабочих в деревне Крысино-Лощинино Касимовского района. Когда Татьяне Андриановне исполнилось 17 лет, началась война. Работала на производстве, копала окопы. После войны Татьяна Андриановна вышла замуж, родила двоих детей, работала в Касимове на сетевязальной фабрике. В 1979 году вышла на пенсию по старости. У нее четверо внуков, два правнука, одна правнучка и одна праправнучка.

— Крепкого Вам здоровья, заботы близких и родных, — сказал Александр Лемдянов. – Спасибо за доблестный труд в годы войны!

