Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Новости России

«МК»: в институте имени Вишневского в Москве нашли труп пациентки

Никита Рязанцев
Image by Alina Kuptsova from Pixabay

На территории института хирургии имени Вишневского в Москве обнаружили тело пациентки, пишет «Московский комсомолец».

По данным издания, труп нашли рано утром в пятницу, в районе 5:30.

«Предварительная причина смерти — самоубийство», — говорится в публикации.

Специалистам предстоит проверить эту версию и установить точную причину случившегося.

Национальный медицинский исследовательский центр хирургии имени Вишневского расположен на Большой Серпуховской улице, специализируется на множестве направлений хирургии, включая абдоминальную, челюстно-лицевую, сосудистую и кардиохирургию.

Читайте также  Волонтер рассказал о странном поступке сына Усольцевой после пропажи семьи

Другие материалы рубрики

Как вернуть доступ к мобильному интернету на иностранной сим-карте

Лебедев раскрыл последствия ракетного удара по Украине ночью 25 ноября

В Москве раскрыли жестокое убийство, совершённое мигрантом девять лет назад

Волонтер рассказал о странном поступке сына Усольцевой после пропажи семьи

Москвичка с сыном пропала в Турции после «поездки на корпоратив», детектив подозревает страшное

Подросток с ножом напал на охранника ТЦ в Москве и порезал полицейских 

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 