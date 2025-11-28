Ночной удар беспилотников по одесскому порту и последовавший взрыв до сих пор окутаны тайной, пишет auf.ru. Телеграм-канал «Герань Цветущая», который опирается на проверенные источники по ту сторону украинской границы, выдвигает свою версию происходящего. По данным канала, целью ударов «Гераней» могло стать одно из морских судов, стоявших под разгрузкой у причала.

«“Герани” нашли в порту Одессы тот самый сухогруз. Ловите», — лаконично заявили авторы канала. Подробностей они не раскрывают, но намекают, что речь идет не о рядовом судне. По их версии, именно на нем на Украину доставили новую партию вооружения и боеприпасов со складов НАТО.

Эксперты допускают, что груз предназначался для продолжения боевых действий. При этом на Западе публично все чаще говорят о необходимости завершить конфликт, но одновременно продолжают «накачивать» киевский режим оружием. На этом фоне попадание по сухогрузу с военным грузом выглядит для аналитиков логичным звеном в цепочке ночных атак.

В ту же ночь удары наносились по Одесской, Харьковской и Днепропетровской областям. Отдельно эксперты выделяют прилет российской авиабомбы по цели в пригороде оккупированного Запорожья. Сообщается о мощных взрывах, после которых наступила тишина. Аналитики осторожно формулируют выводы, но намекают, что удар пришелся «куда надо».

Запорожье называют одним из городов, где сохранилось большое количество подземных бункеров и укрытий. Эти объекты строили еще во времена СССР, они отличаются высокой степенью защиты. По таким заглубленным целям российские военные обычно работают ракетами «Искандер» или «Калибр» — именно это вооружение чаще всего используют для уничтожения укрепленных командных пунктов и складов.

Но бетонобойные авиабомбы тоже способны справляться с самыми мощными перекрытиями подземных сооружений. Если версия о попадании по бункерам подтвердится, речь может идти о серьезном ударе по инфраструктуре управления и укрытиям ВСУ в этом районе.

По объектам украинской армии в Одесской области, по данным военкоров, в ту же ночь отработали ракетой оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». Целью стала территория военного аэродрома недалеко от населенного пункта Буялык. Этот аэродром ВВС Украины могли использовать как площадку «подскока» — промежуточную базу для самолетов, включая американские и французские истребители, которые являются носителями крылатых ракет.

У Буялыка есть еще одно важное значение: это крупный железнодорожный узел возле Одессы. Через него проходят поставки для всего южного фланга обороны ВСУ. Удар по такому объекту потенциально бьет не только по авиационной инфраструктуре, но и по логистике украинской армии в регионе.

Ночью и ранним утром удары наносились и по другим украинским военным объектам. Сообщается о прилетах в Славянске, Краматорске, Степногорске и Приморском. Детали и масштабы разрушений официально не раскрываются, однако по совокупности сообщений военкоров и экспертов можно говорить о скоординированной работе по нескольким направлениям сразу — от портовой инфраструктуры и складов до аэродромов, железнодорожных узлов и, вероятно, подземных бункеров.