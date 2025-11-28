Новогодняя столица-2026
Синоптики рассказали о погоде в Рязанской области в ближайшие выходные

Алексей Самохин
В Рязанской области в ближайшие выходные — переменчивая и небезопасная погода. По прогнозам синоптиков, 29 ноября в регионе ожидается облачность с прояснениями. Ночью местами пройдут небольшие осадки — возможно, на лобовом стекле окажется мокро, но серьёзных ливней не обещают. Днём — преимущественно без осадков, однако расслабляться рано: ночью и утром по области может опуститься туман, местами прогнозируют гололёд и гололедицу. На дорогах стоит быть особенно внимательными — вероятность образования наледи высокая.

Ветер 29 ноября юго-западный, спокойный, 3–8 метров в секунду. Температура ночью по области от -2 до +3 градусов, в самой Рязани — чуть мягче: -1…+1. Днём столбики термометров покажут от -1 до +4, а у рязанцев ближе к плюсу — 1…3 градуса.

На 30 ноября синоптики также обещают облачную погоду с небольшими прояснениями. Существенных осадков не предвидится. Как и накануне, ночью и утром местами туман и гололедица — проезжая часть может быть коварной. Ветер не изменится: юго-западный, 3–8 м/с. Температурный фон ночью практически не меняется — от -2 до +3 градусов по региону, по Рязани — -2…0. Днем ожидается потепление, по области воздух прогреется до +6, а в городе — до +5.

В целом выходные в Рязанской области пройдут под знаком переменчивой влажности и рисков на дорогах: погода словно балансирует между лёгкой осенью и ранней зимой. Автомобилистам стоит быть максимально аккуратными из-за возможной наледи и плохой видимости по утрам.

