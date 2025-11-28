Новогодняя столица-2026
Михалков назвал преступлением «оживление» умерших актеров с помощью искусственного интеллекта

Режиссер Никита Михалков жестко высказался о модной сегодня практике «возрождения» умерших артистов с помощью технологий искусственного интеллекта. По его мнению, использовать цифровые копии великих актеров ради продвижения современных фильмов не просто безнравственно, а по сути преступно. Об этом пишет РИА Новости.

Михалков заявил, что считает нарушением всех этических норм и авторского права попытки «оживлять» артистов, которых уже нет в живых, и вкладывать в их уста тексты, которые они никогда не произносили. Он подчеркнул, что речь идет не только о голосе, но и о действиях: цифровых двойников фактически заставляют делать то, на что сами актеры никогда бы не согласились.

По словам режиссера, в таких случаях искусственный интеллект превращается в инструмент людей, не обязательно обладающих талантом, но при этом распоряжающихся наследием тех, кто действительно сделал историю кино. Это, считает Михалков, грубое искажение памяти о великих артистах и эксплуатация их успеха в угоду текущим коммерческим интересам.

При этом он не выступает против технологий ИИ в целом. Напротив, Михалков подчеркнул, что приветствует использование искусственного интеллекта там, где он помогает создавать новые миры, усиливать художественный эффект и расширять возможности кинематографа. Такие инструменты могут работать на благо искусства, если правильно ими пользоваться.

У режиссера есть важная оговорка: технология не должна становиться самодовлеющей и подменять собой творческий замысел. Михалков считает, что ИИ должен оставаться всего лишь средством, а не хозяином процесса. Как только техника начинает диктовать условия и выходить на первый план вместо автора и живого актера, это уже путь в тупик.

