Жильё аграриям, послабления для почты и бойцов СВО: какие налоговые бонусы утвердили в Рязанской области

На очередном заседании Рязанской областной Думы в четверг, 27 ноября, депутаты во втором чтении рассмотрели и поддержали проект поправок в региональный закон «О налоговых льготах». Пакет изменений затрагивает сразу несколько направлений: поддержку участников специальной военной операции и их семей, введение новых преференций для отдельных категорий граждан, а также стимулы для развития научно-технической сферы и связи.
Согласно принятым поправкам, на 2025–2026 годы продлено освобождение от уплаты транспортного налога для участников СВО. Круг получателей льготы расширен: с 2024 года она будет действовать и для граждан, которые участвовали в военных операциях на территориях, прилегающих к районам проведения СВО, а также для сотрудников федеральных органов, направленных туда по служебной необходимости. Отдельно закреплено, что с 2024 года освобождение от налога распространяется на родителей и супругов этих людей в случае их гибели.
Поддержку получит и научно-техническая сфера. Нормативный документ продлевает на 2026–2030 годы нулевую ставку по налогу на прибыль, полученную от использования результатов интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам. Такая мера призвана сделать коммерциализацию разработок выгоднее и обеспечить дополнительный стимул для тех, кто зарабатывает на патентах и технологиях.
Свои послабления получат и организации федеральной почтовой связи. Для повышения доступности и качества почтовых услуг в регионе на 2026 год они освобождаются от налога на имущество и транспортного налога. Власти рассчитывают, что это позволит снизить издержки и направить высвободившиеся средства на поддержание и развитие инфраструктуры связи.
Корректировки затронули льготы для сельскохозяйственных товаропроизводителей. По транспортному налогу вводится обложение мотоциклов и легковых автомобилей, которыми владеют такие предприятия. При этом по налогу на имущество сохраняется бессрочная льгота в отношении жилых объектов, независимо от срока их эксплуатации. То есть жильё, которое числится на балансе сельхозорганизаций, и дальше будет освобождено от налогообложения.
Депутат Сергей Пупков подчеркнул, что сохранение этой льготы для аграриев снижает дополнительную финансовую нагрузку на предприятия и помогает им предоставлять жильё молодым специалистам агропромышленного комплекса. По его словам, это важный фактор привлечения кадров в сельскую местность и укрепления кадрового потенциала отрасли.
Параллельно с этим депутаты занялись совершенствованием региональных норм о патентной системе налогообложения. Были приняты изменения в закон «О патентной системе налогообложения на территории Рязанской области». По инициативе губернатора Павла Малкова с 1 января 2026 года применение патентной системы вводится в 17 муниципальных округах, которые образованы в 2025 году. Цель — простимулировать предпринимательскую активность и упростить жизнь мелкому бизнесу в новых муниципальных образованиях.
Кроме того, региональный закон привели в соответствие с Налоговым кодексом РФ. На федеральном уровне из перечня видов деятельности, по которым индивидуальные предприниматели могут работать по патенту, исключены услуги уличных патрулей и охранников. Рязанские депутаты учли эти изменения и скорректировали свои нормы.
Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отдельно акцентировал внимание на том, что все принятые меры поддержки требуют постоянной оценки. Он напомнил, что облдумой принят целый блок законов о налоговых льготах и подчеркнул: поддержка социально значимых отраслей и формирование благоприятного делового климата остаются ключевыми задачами, особенно в условиях действующих санкций и ограничений.
Фомин заявил о необходимости чётко понимать, к каким экономическим результатам приводят такие решения. Он предложил депутатам, министерству финансов, министерству экономического развития и налоговой службе усилить совместную работу по мониторингу эффективности предоставленных льгот, чтобы при необходимости оперативно корректировать подходы и добиваться реального эффекта для региона.