Новогодняя столица-2026
Воскресенье, 30 ноября, 2025
3.2 C
Рязань
Все события Рязани и областиВласть и политика

Жильё аграриям, послабления для почты и бойцов СВО: какие налоговые бонусы утвердили в Рязанской области

Алексей Самохин
Изображение от pch.vector на Freepik

На очередном заседании Рязанской областной Думы в четверг, 27 ноября, депутаты во втором чтении рассмотрели и поддержали проект поправок в региональный закон «О налоговых льготах». Пакет изменений затрагивает сразу несколько направлений: поддержку участников специальной военной операции и их семей, введение новых преференций для отдельных категорий граждан, а также стимулы для развития научно-технической сферы и связи.

Согласно принятым поправкам, на 2025–2026 годы продлено освобождение от уплаты транспортного налога для участников СВО. Круг получателей льготы расширен: с 2024 года она будет действовать и для граждан, которые участвовали в военных операциях на территориях, прилегающих к районам проведения СВО, а также для сотрудников федеральных органов, направленных туда по служебной необходимости. Отдельно закреплено, что с 2024 года освобождение от налога распространяется на родителей и супругов этих людей в случае их гибели.

Поддержку получит и научно-техническая сфера. Нормативный документ продлевает на 2026–2030 годы нулевую ставку по налогу на прибыль, полученную от использования результатов интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам. Такая мера призвана сделать коммерциализацию разработок выгоднее и обеспечить дополнительный стимул для тех, кто зарабатывает на патентах и технологиях.

Читайте также  Новым главой Общественной палаты Рязани стал руководитель поисковиков Николай Стрелков

Свои послабления получат и организации федеральной почтовой связи. Для повышения доступности и качества почтовых услуг в регионе на 2026 год они освобождаются от налога на имущество и транспортного налога. Власти рассчитывают, что это позволит снизить издержки и направить высвободившиеся средства на поддержание и развитие инфраструктуры связи.

Корректировки затронули льготы для сельскохозяйственных товаропроизводителей. По транспортному налогу вводится обложение мотоциклов и легковых автомобилей, которыми владеют такие предприятия. При этом по налогу на имущество сохраняется бессрочная льгота в отношении жилых объектов, независимо от срока их эксплуатации. То есть жильё, которое числится на балансе сельхозорганизаций, и дальше будет освобождено от налогообложения.

Жильё аграриям, послабления для почты и бойцов СВО: какие налоговые бонусы утвердили в Рязанской области
Сергей Пупков

Депутат Сергей Пупков подчеркнул, что сохранение этой льготы для аграриев снижает дополнительную финансовую нагрузку на предприятия и помогает им предоставлять жильё молодым специалистам агропромышленного комплекса. По его словам, это важный фактор привлечения кадров в сельскую местность и укрепления кадрового потенциала отрасли.

Параллельно с этим депутаты занялись совершенствованием региональных норм о патентной системе налогообложения. Были приняты изменения в закон «О патентной системе налогообложения на территории Рязанской области». По инициативе губернатора Павла Малкова с 1 января 2026 года применение патентной системы вводится в 17 муниципальных округах, которые образованы в 2025 году. Цель — простимулировать предпринимательскую активность и упростить жизнь мелкому бизнесу в новых муниципальных образованиях.

Читайте также  Рязанская область получит 623,4 млн. рублей на повышение оплаты труда бюджетников 

Кроме того, региональный закон привели в соответствие с Налоговым кодексом РФ. На федеральном уровне из перечня видов деятельности, по которым индивидуальные предприниматели могут работать по патенту, исключены услуги уличных патрулей и охранников. Рязанские депутаты учли эти изменения и скорректировали свои нормы.

Жильё аграриям, послабления для почты и бойцов СВО: какие налоговые бонусы утвердили в Рязанской области
Аркадий Фомин

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отдельно акцентировал внимание на том, что все принятые меры поддержки требуют постоянной оценки. Он напомнил, что облдумой принят целый блок законов о налоговых льготах и подчеркнул: поддержка социально значимых отраслей и формирование благоприятного делового климата остаются ключевыми задачами, особенно в условиях действующих санкций и ограничений.

Фомин заявил о необходимости чётко понимать, к каким экономическим результатам приводят такие решения. Он предложил депутатам, министерству финансов, министерству экономического развития и налоговой службе усилить совместную работу по мониторингу эффективности предоставленных льгот, чтобы при необходимости оперативно корректировать подходы и добиваться реального эффекта для региона.

Другие материалы рубрики

Суды и опасные отходы: рязанские власти жестко взялись за незаконные свалки

Материнский капитал в Рязанской области с 1 января будет проиндексирован — Павел Малков

Павел Малков назвал сроки строительства ледового дворца в Скопинском районе

Павел Малков поручил расширить действие дизайн-кода в Рязани и усилить контроль за его соблюдением

Борис Ясинский поздравил рязанских матерей с наступающим праздником

Вадим Рыжков досрочно покинул пост главы старожиловской администрации

Самые читаемые материалы

Интересное

Шесть знаков зодиака ожидают большие перемены в 2026 году

Одни мечтают о карьерном росте, другие — о взаимной любви, а третьим не хватает финансовой устойчивости. Астрологический прогноз на 2026 год обещает приятные сюрпризы некоторым знакам зодиака.
Новости России

SHOT: БПЛА влетел в пятиэтажку в Волгограде, сгорели квартиры и разнесло балконы

В Волгограде беспилотник врезался в фасад жилой пятиэтажки: сгорели как минимум две квартиры, выбиты стёкла и повреждены машины у подъезда. Официально о пострадавших пока не сообщается. 
Новости России

Ракетный удар по лагерю под Киевом уничтожил более 400 наемников ВСУ

Российские военные ударили по тренировочному лагерю ВСУ в Киевской области. По данным советника РАРАН Олега Иванникова, в момент атаки там было свыше 400 иностранных наемников. Он утверждает, что большинство из них убито или выведено из строя.
Происшествия в Рязани: хроника событий

Смертельное ДТП произошло в селе Криуша в ночь на 29 ноября — соцсети

По словам очевидцев, столкнулись ВАЗ 2114 и грузовик.
Новости России

Жуткий взрыв и «тот самый сухогруз»: что могли накрыть «Герани» ночью

Ночной удар по порту Одессы вызвал массу вопросов: источники утверждают, что «Герани» могли накрыть сухогруз с оружием НАТО. Параллельно авиация и ракеты работали по аэродрому под Буялыком, бункерам под Запорожьем и объектам ВСУ в нескольких городах. 