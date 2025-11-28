Жильё аграриям, послабления для почты и бойцов СВО: какие налоговые бонусы утвердили в Рязанской области

На очередном заседании Рязанской областной Думы в четверг, 27 ноября, депутаты во втором чтении рассмотрели и поддержали проект поправок в региональный закон «О налоговых льготах». Пакет изменений затрагивает сразу несколько направлений: поддержку участников специальной военной операции и их семей, введение новых преференций для отдельных категорий граждан, а также стимулы для развития научно-технической сферы и связи.

Согласно принятым поправкам, на 2025–2026 годы продлено освобождение от уплаты транспортного налога для участников СВО. Круг получателей льготы расширен: с 2024 года она будет действовать и для граждан, которые участвовали в военных операциях на территориях, прилегающих к районам проведения СВО, а также для сотрудников федеральных органов, направленных туда по служебной необходимости. Отдельно закреплено, что с 2024 года освобождение от налога распространяется на родителей и супругов этих людей в случае их гибели.

Поддержку получит и научно-техническая сфера. Нормативный документ продлевает на 2026–2030 годы нулевую ставку по налогу на прибыль, полученную от использования результатов интеллектуальной деятельности по лицензионным договорам. Такая мера призвана сделать коммерциализацию разработок выгоднее и обеспечить дополнительный стимул для тех, кто зарабатывает на патентах и технологиях.

Свои послабления получат и организации федеральной почтовой связи. Для повышения доступности и качества почтовых услуг в регионе на 2026 год они освобождаются от налога на имущество и транспортного налога. Власти рассчитывают, что это позволит снизить издержки и направить высвободившиеся средства на поддержание и развитие инфраструктуры связи.

Корректировки затронули льготы для сельскохозяйственных товаропроизводителей. По транспортному налогу вводится обложение мотоциклов и легковых автомобилей, которыми владеют такие предприятия. При этом по налогу на имущество сохраняется бессрочная льгота в отношении жилых объектов, независимо от срока их эксплуатации. То есть жильё, которое числится на балансе сельхозорганизаций, и дальше будет освобождено от налогообложения.

Сергей Пупков

Депутат Сергей Пупков подчеркнул, что сохранение этой льготы для аграриев снижает дополнительную финансовую нагрузку на предприятия и помогает им предоставлять жильё молодым специалистам агропромышленного комплекса. По его словам, это важный фактор привлечения кадров в сельскую местность и укрепления кадрового потенциала отрасли.

Параллельно с этим депутаты занялись совершенствованием региональных норм о патентной системе налогообложения. Были приняты изменения в закон «О патентной системе налогообложения на территории Рязанской области». По инициативе губернатора Павла Малкова с 1 января 2026 года применение патентной системы вводится в 17 муниципальных округах, которые образованы в 2025 году. Цель — простимулировать предпринимательскую активность и упростить жизнь мелкому бизнесу в новых муниципальных образованиях.

Кроме того, региональный закон привели в соответствие с Налоговым кодексом РФ. На федеральном уровне из перечня видов деятельности, по которым индивидуальные предприниматели могут работать по патенту, исключены услуги уличных патрулей и охранников. Рязанские депутаты учли эти изменения и скорректировали свои нормы.

Аркадий Фомин

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин отдельно акцентировал внимание на том, что все принятые меры поддержки требуют постоянной оценки. Он напомнил, что облдумой принят целый блок законов о налоговых льготах и подчеркнул: поддержка социально значимых отраслей и формирование благоприятного делового климата остаются ключевыми задачами, особенно в условиях действующих санкций и ограничений.

Фомин заявил о необходимости чётко понимать, к каким экономическим результатам приводят такие решения. Он предложил депутатам, министерству финансов, министерству экономического развития и налоговой службе усилить совместную работу по мониторингу эффективности предоставленных льгот, чтобы при необходимости оперативно корректировать подходы и добиваться реального эффекта для региона.