Герой России из Кузбасса пропал без вести, полиция разыскивает участника СВО

В Юрге с 3 апреля разыскивают Героя России, участника СВО Алексея Асылханова. 23-летний мужчина вышел из дома и не вернулся. Полиция просит всех, кто видел его, позвонить в дежурную часть.

Полиция кузбасского города Юрги разыскивает 23-летнего Алексея Маратовича Асылханова, участника специальной военной операции и Героя России. Молодой человек ушёл из дома по улице Фестивальной днём 3 апреля и до сих пор не объявился. Об этом сообщает РИА Новости.

Реклама

Согласно ориентировке ГУМВД по региону, Асылханов выглядит на 20–25 лет, рост около 175 сантиметров, тёмные волосы, карие глаза. Особая примета: протез правой ноги. В момент исчезновения на нём были чёрная кепка, чёрная куртка на молнии с капюшоном, чёрные штаны и чёрные кроссовки с белыми полосами. При себе молодой человек имел чёрную кожаную сумку и пакет.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Асылханова, полицейские просят позвонить по телефонам в Юрге: 8-(38451)-6-66-21 или 02 (102 с мобильного). Анонимность гарантируется.