Первая Неделя космоса стартовала в России 6 апреля

С 6 по 12 апреля в России впервые проходит Неделя космоса — мероприятие, учрежденное указом Путина в честь 65-летия полёта Гагарина. Форумы, конгрессы, концерт в Кремле — и всё это одновременно во всех регионах страны.

Первая в истории страны Неделя космоса стартовала 6 апреля и продлится до 12-го, пишет «Интерфакс». Поводом стал юбилей: ровно 65 лет назад Юрий Гагарин совершил первый в мире пилотируемый космический полёт. Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении этого праздника 29 декабря 2025 года. Теперь Неделя космоса — постоянная дата в российском календаре.

Мероприятия охватят все регионы страны. Научные события, образовательные проекты, творческие и культурные программы — формат намеренно широкий, чтобы тема космоса дошла до каждого города.

В научной части программы — мероприятия Российской академии наук. Молодёжный космический инженерный конгресс пройдёт в МГТУ им. Н.Э. Баумана. МАИ проведёт лекции и проектные сессии. По всей стране запланированы региональные конференции и форумы.

Центральное деловое событие недели — Российский космический форум 9 апреля в Национальном центре «Россия». Первый вице-премьер Денис Мантуров назвал его главной дискуссионной площадкой для обсуждения развития отрасли. На форуме покажут достижения российской космонавтики, обсудят кадровый потенциал для молодёжи и возможности государственно-частного партнёрства для инвесторов.

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов сообщил, что отдельное место займёт международное сотрудничество. По его словам, форум должен заложить основу для более эффективного взаимодействия ведущих космических держав и укрепить позиции России на мировом рынке космических услуг.

6 апреля «Разговоры о важном»для российских школьников, в том числе в школах Рязани, также будут посвящены этой важной для всего мира дате.

Неделя завершится 12 апреля — в День космонавтики. В Государственном Кремлёвском дворце пройдут торжественный концерт и церемония награждения сотрудников ракетно-космической отрасли.