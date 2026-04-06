Суд взыскал с велосипедиста, виновного в ДТП, ущерб за ремонт автомобиля

Алексей Самохин
Суд в Кузбассе обязал велосипедиста возместить страховой компании около 120 тысяч рублей за ущерб, причинённый в ДТП. Авария произошла в Мариинске в августе 2025 года и обернулась для 34-летнего местного жителя судебными разбирательствами и солидным долгом.

Водитель автомобиля CHANGAN CS35PLUS выехала с прилегающей территории и остановилась у края дороги, чтобы продолжить движение. Внезапно она почувствовала удар. Выйдя из машины, женщина обнаружила велосипедиста, который врезался в её автомобиль.

Реклама

Виновником оказался 34-летний житель Мариинска на велосипеде STERN. По его словам, он ехал по тротуару и не заметил машину из-за кустов, растущих вдоль дороги. Приехавшие инспекторы ГИБДД вину велосипедиста установили официально.

Удар оказался ощутимым: у CHANGAN пострадали ветровое стекло, капот, облицовка и накладка переднего бампера справа. Поскольку автомобиль был застрахован, страховая компания покрыла весь ремонт. Сумма составила около 120 тысяч рублей. Однако на этом история не закончилась.

По российскому законодательству после выплаты возмещения страховщик получает право требовать эту сумму с виновника. Компания воспользовалась этим правом и обратилась в суд. Тот признал иск обоснованным.

Помимо основного долга и судебной госпошлины, на велосипедиста будут начисляться проценты за пользование чужими денежными средствами по ключевой ставке Банка России — до тех пор, пока долг не будет погашен полностью.

Предыдущая статья
Герой России из Кузбасса пропал без вести, полиция разыскивает участника СВО
Следующая статья
Свет в центре Рязани отключился из-за «технологического нарушения»

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Победитель шоу «Выжить в Стамбуле» рассказал, на что потратит 10 миллионов

Сегодня, 5 апреля, на телеканале ТНТ состоялся финал популярного реалити-шоу «Выжить в Стамбуле». Зрители увидели напряжённую борьбу за главный приз — 10 миллионов рублей.
Экономика и бизнес

Пенсионеры могут получать намного больше: полный гид по льготам, о которых молчат чиновники

Многие пенсионеры даже не догадываются обо всех мерах поддержки, на которые имеют право. Одни льготы назначаются автоматически, а за другими нужно обращаться самостоятельно.
Новости кино и ТВ

В новом выпуске шоу «Маска» Снегирь встал на колени и снял маску

К девятому выпуску борьбу за победу продолжали семь артистов в костюмах: Жираф, Лягушка, Сурикат, Колибри, Снегирь, Бобёр и Месяц. Напомним, что в предыдущем выпуске проект покинул Гиппопотам, под маской которого скрывался Родион Газманов.
Погода

Майское тепло отменяется: Рязанскую область ждут заморозки и вторая волна половодья

Период неустойчивой погоды пришёл на смену аномально тёплому концу марта в Центральной России. Поток майского тепла в Рязанской области сохраняется, но теперь он будет прерывистым и неравномерным из-за частых циклонов.
Новости России

В Геленджике 25-летний парень угас за день после укола в больнице

В одной из больниц Геленджика при странных обстоятельствах умер...

Темы

Новости России

Дети Лерчек плачут перед сном и боятся, что мама умирает — SHOT

Валерия проходит лечение от рака желудка четвёртой стадии. Врачи выявили множественные метастазы.
Происшествия

В Рязанской области на 6 апреля подтоплены 169 участков и 17 мостов

6 апреля в Рязанской области вода отступила с части территорий, но подтопления продолжаются. За сутки освободились 19 приусадебных участков в Ермишинском округе.
Происшествия

В посёлке Борки в Рязани подтоплено уже 120 участков из-за подъема Оки

Коммунальная инфраструктура и системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме. Угрозы для жителей на данный момент нет.
Новости кино и ТВ

Арсений Бородин снял маску Снегиря в шоу «Маска» и объяснил свой выбор персонажа

В воскресенье, 5 апреля, в эфир телеканала НТВ вышел девятый выпуск седьмого сезона главного шоу страны «Маска». Восьмым участником, раскрывшим тайну своей личности, стал певец и музыкант Арсений Бородин. Он скрывался под маской Снегиря. Также в этом выпуске к членам жюри присоединился победитель шестого сезона шоу «Маска» Александр Панайотов. Он подменял Сергея Лазарева.
Происшествия

Уровень воды в Оке вырос до 517 см в Рязани

Цифры меняются каждый день. В одном районе вода растет почти на 30 сантиметров, в другом — заметно уходит. Сейчас разберем, где ситуация может повлиять на дороги и населенные пункты.
Новости России

Труп мужчины в чемодане обнаружили на северо-востоке Москвы

По информации источника, гражданка, гулявшая по Лианозовскому лесопитомнику, увидела в овраге синий чемодан. Внутри было тело человека. 
Общество

Священник просто и понятно объяснил, что можно завтра делать, а что нельзя

Священник Владислав Береговой опубликовал пост о том, что православным христианам можно и нельзя делать завтра. Написал с юмором, но по существу.
Происшествия

В Рязани полицейские пресекли 18 нарушений миграционного законодательства

За прошедшие пятницу и выходные дни сотрудники полиции провели в Рязани и области профилактические мероприятия, направленные на поддержание общественного порядка, контроль за соблюдением режима пребывания иностранных граждан, выявление и пресечение правонарушений. 

