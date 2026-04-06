Суд в Кузбассе обязал велосипедиста возместить страховой компании около 120 тысяч рублей за ущерб, причинённый в ДТП. Авария произошла в Мариинске в августе 2025 года и обернулась для 34-летнего местного жителя судебными разбирательствами и солидным долгом.

Водитель автомобиля CHANGAN CS35PLUS выехала с прилегающей территории и остановилась у края дороги, чтобы продолжить движение. Внезапно она почувствовала удар. Выйдя из машины, женщина обнаружила велосипедиста, который врезался в её автомобиль.

Виновником оказался 34-летний житель Мариинска на велосипеде STERN. По его словам, он ехал по тротуару и не заметил машину из-за кустов, растущих вдоль дороги. Приехавшие инспекторы ГИБДД вину велосипедиста установили официально.

Удар оказался ощутимым: у CHANGAN пострадали ветровое стекло, капот, облицовка и накладка переднего бампера справа. Поскольку автомобиль был застрахован, страховая компания покрыла весь ремонт. Сумма составила около 120 тысяч рублей. Однако на этом история не закончилась.

По российскому законодательству после выплаты возмещения страховщик получает право требовать эту сумму с виновника. Компания воспользовалась этим правом и обратилась в суд. Тот признал иск обоснованным.

Помимо основного долга и судебной госпошлины, на велосипедиста будут начисляться проценты за пользование чужими денежными средствами по ключевой ставке Банка России — до тех пор, пока долг не будет погашен полностью.