Аудиозапись с Усольцевой породила новую версию исчезновения семьи

Никита Рязанцев
Сергей и Ирина Усольцовы, фото vk.com/mu30042016

В эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1» опубликовали аудиозапись с голосом Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с семьей в тайге.

Разговор с ее участием записан до таинственного исчезновения в Красноярском крае. Как рассказала SMM-специалист Дарья Фурштейн, женщина, работавшая психологом, объявила ей, что не сможет оплатить следующий месяц работы.

«В этом месяце я просто в провисе денежном. Если у меня получится следующий месяц, то я вам оплачиваю, если у меня не получается, то следующий месяц мы с вами поставим на паузу. То есть вы в следующий месяц не будете работать, но только, Даш, я вас прошу, никуда не девайтесь», — сказала Усольцева.

Фурштейн уточнила, что у Ирины на 29 сентября была запланирована сессия с клиенткой.

Также SMM-специалист отметила, что считает причиной случившегося побег. Она предположила, что Усольцева не догадывалась о побеге и муж объявил ей об этом «в моменте».

О том, что Усольцева выходила на связь 27 сентября, сообщала Фурштейн. В тот день семья приехала на турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин. Официальной датой исчезновения семьи считается 28 сентября. Тогда Усольцевы направились к туристической тропе, ведущей на скалы Мальвинка и Буратинка.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Вся информация по делу о пропаже семьи Усольцевых. 

