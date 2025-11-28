Аудиозапись с Усольцевой породила новую версию исчезновения семьи

В эфире шоу «Малахов» на телеканале «Россия 1» опубликовали аудиозапись с голосом Ирины Усольцевой, пропавшей вместе с семьей в тайге.
Разговор с ее участием записан до таинственного исчезновения в Красноярском крае. Как рассказала SMM-специалист Дарья Фурштейн, женщина, работавшая психологом, объявила ей, что не сможет оплатить следующий месяц работы.
Фурштейн уточнила, что у Ирины на 29 сентября была запланирована сессия с клиенткой.
Также SMM-специалист отметила, что считает причиной случившегося побег. Она предположила, что Усольцева не догадывалась о побеге и муж объявил ей об этом «в моменте».
О том, что Усольцева выходила на связь 27 сентября, сообщала Фурштейн. В тот день семья приехала на турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин. Официальной датой исчезновения семьи считается 28 сентября. Тогда Усольцевы направились к туристической тропе, ведущей на скалы Мальвинка и Буратинка.
Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.