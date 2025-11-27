Раскрыта причина пропажи Усольцевой за день до исчезновения семьи

Связь с Ириной Усольцевой могла оборваться за сутки до официальной даты пропажи семьи в тайге из-за особенностей местности, заявил «АиФ» блогер Александр Кучерявый из Красноярска.

Собеседник издания принимал участие в поисках женщины, ее мужа и их дочери.

«В той местности, где они пропали, в принципе связи нет. Чтобы ее поймать, надо куда-то прям глубоко в гору уходить», — отметил Кучерявый.

О том, что Усольцева выходила на связь 27 сентября, сообщала ее SMM-менеджер Дарья Фурштейн. В тот день семья приехала на турбазу «Геосфера» в поселке Кутурчин.

Официальной датой исчезновения семьи считается 28 сентября. Тогда Усольцевы направились к туристической тропе, ведущей на скалы Мальвинка и Буратинка.

Пропавшая семья, скорее всего, стала жертвой несчастного случая, считает представитель пресс-службы регионального отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

Вся информация по делу о пропаже семьи Усольцевых.