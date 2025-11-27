Новогодняя столица-2026
Новости кино и ТВ: обзоры сериалов, шоу и жизнь звезд

Актёр и актриса: ТНТ раскрыл имена еще двух участников шоу «Выжить в Стамбуле»

Алексей Самохин
Фото: ТНТ

ТНТ назвал имена еще двух участников шоу «Выжить в Стамбуле» (16+). Проходить сложные испытания, проверять свои нервы интригами и конфликтами, и всё это ради солидного выигрыша, в звёздной команде будут актёры Мария Горбань и Кузьма Сапрыкин. Для обоих это первый опыт участия в таких реалити. 

Марию Горбань («Беляковы в отпуске», «Постучись в мою Тверь», «Кухня», «Проект Анна Николаевна») и Кузьму Сапрыкина («Отпуск», «Девушки с Макаровым», «Проект Анна Николаевна», «Олень») зрители ТНТ хорошо знают по популярным фильмам и сериалам, показанным в эфире канала. Теперь же им придётся продемонстрировать свой актёрский талант там, где режиссёром и сценаристом выступает сама жизнь. Мария и Кузьма пройдут испытание турецким глухим лесом с дикими животными, роскошной виллой, а также другими участниками, которых они видят впервые в жизни.

Мария Горбань была телеведущей нескольких проектов на ТВ, в том числе и трэвел-шоу, но от участия в популярных реалити отказывалась. «Выжить в Стамбуле» стало исключением. 

«Меня приглашали во все существующие реалити много раз, и я всегда отказывалась. Видно, я очень люблю пахлаву, что согласилась на участие в «Выжить в Стамбуле». Мне кажется, я стала самым странным участником шоу за всю историю существования этого проекта, да и, наверное, других тоже.  Я приехала абсолютно неподготовленной, не представляла, что меня ждёт, и это участие стало для меня серьёзным испытанием как морально, так и физически. С первого дня я выбрала определенную линию поведения, которую довела до конца. Ведь я правда не была готова к заговорам, коалициям и прочим стратегиям. Но знаю одно: любовь спасёт мир. И именно на этом проекте я нашла настоящих друзей!», — рассказала Мария.

Читайте также  Турецкие сериалы по знакам зодиака: кому подходит «Ветреный», кому «Воскресший Эртугрул»

Кузьма Сапрыкин признался, что давно хотел принять участие в каком-либо реалити. Более того, его приглашали в проект «Звёзды в Африке», но из-за плотного графика ему пришлось отказаться. С реалити «Выжить в Стамбуле» все сложилось удачно: перерыв в съемках дал возможность попробовать свои силы в этом шоу.

«Выживать в Стамбуле непросто. Я это полностью прочувствовал на себе. Самое главное, что к этому проекту невозможно быть готовым, разве что настроить себя морально. Потому что как бы ты ни готовился, оказавшись там, ты не знаешь, что ждёт тебя впереди. В этом и заключается сложность и прелесть проекта. Сегодня ты живешь прекрасном особняке со всеми удобствами, а на следующий день уже можешь оказаться в лесу, без всего тебе необходимого, привычного: душа, еды, воды. Больше всего мне запомнились большие и малые испытания, потому что это не только сложная задача на выносливость, но и психологически непростая. Но я за этим и приехал в проект: чтобы испытать себя, преодолеть, попробовать что-то новое, что-то неизведанное, что я не делал до этого, чему-то новому научиться. Поэтому спасибо за этот опыт», — поделился впечатлением от участия Кузьма. 

Читайте также  Бузова снова обожглась на любви — теперь в кино. Представлен трейлер комедии «Равиоли Оли»

Ранее ТНТ раскрыл имя ещё одной звёздной участницы шоу. Вместе с Марией Горбань и Кузьмой Сапрыкиным за приз в новом сезоне реалити «Выжить в Стамбуле» будет бороться тележурналистка Алёна Блин.

