Российский Союз строителей обсудил комплексное развитие территорий и проблему кадров в Рязани

В Рязани прошло выездное заседание Правления Российского Союза строителей. Более 100 человек в течение двух дней обсуждали, как улучшить жилищные условия граждан, искали пути решения проблем в строительной сфере, знакомились со строительными комплексами в Рязанской области.

Первый день участники форума посвятили обсуждению общероссийской программы комплексного развития территорий (КРТ) в рамках реализации многоквартирного и индивидуального жилищного строительства на примере группы компаний «Зеленый сад». Заседание открыл президент Российского Союза строителей Владимир Яковлев. Он подчеркнул важность наращивания объемов индивидуального жилищного строительства.

«Безусловно, инструментом для успешного инфраструктурного и пространственного развития является механизм КРТ. В 77 регионах этот проект находится в стадии развития. Очень здорово развивается КРТ в Москве. Но мы знаем, что подписано постановление правительства Рязани о строительстве крупного проекта, оператором которого выступает фонд развития территории. Этот проект очень важный для Рязанской области, потому что он является большим пилотным проектом, на который будет смотреть вся страна, поэтому есть уверенность в том, что усилиями и федеральных, и местных властей этот проект будет активно поддерживаться и реализовываться», — начал заседание Владимир Яковлев.

Тему реализации КРТ в Рязанской области продолжил управляющий директор группы компаний «Зеленый сад» Андрей Оришкевич. Он подробно остановился на том, что нужно и что можно сделать, чтобы КРТ заработали не только в Московской области и в городах-миллионниках, но и в таких субъектах, как Рязань.

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Примерами реализации программы комплексного развития территорий являются жилые комплексы «Еврокласс» и «Окская стрелка». Директор группы компаний «Зеленый сад» отметил, что компания ведет переговоры с Яндексом, в частности обсуждается логистика для удобного и беспрепятственного проезда в дома роботов-доставщиков. Для этого проектируются электронные двери. В рамках КРТ закладываются площадки для размещения яндекс-хабов и под роботов, и под управляемое такси.

«Каждый проект в понимании «Зеленого сада» должен быть инновационным, — подчеркнул Андрей Оришкевич. — Это значит, что с момента начала строительства, и когда дом вводится в эксплуатацию, вся часть, которая касается обычных пользователей, она перерабатывается, начиная от парковочных пространств, они каждый раз становятся инновационнее, в управлении, в видеокамерах, заканчивая мопами».

Директор департамента КРТ Минстроя России Мария Синичич отметила, что Рязань — это один из первых КРТ в стране, где оператором является Фонд развития территории. Это очередной повод показать, что это город особого приоритета в части развития территории, улучшения жизни граждан, расселения детского, аварийного жилья и создания новой благоприятной среды для нашего населения.

«Отдельно отмечу, что в рамках комплексного развития территории у нас утверждается пакет поправок, который в этом году позволил нам в рамках проекта КРТ установить этапность реализации проекта, зафиксировать необходимость строительства социальной инфраструктуры проектов КРТ, а также упростил работу оператора в части возможности привлечения, в том числе, инвесторов в данные проекты», — подытожила Мария Синичич.

О важности КРТ для Рязанской области рассказал министр строительного комплекса Марат Султанов. Он отметил, что комплексное развитие территории — это инструмент, который может решить много проблемных вопросов в плане развития мегаполиса, также поможет в ликвидации устаревшего жилья и расселении жильцов из аварийных домов. Программа КРТ актуальна для Рязанской области, как и для всей страны.

«В Рязани 12 апреля было подписано распоряжение правительства о реализации КРТ в поселке Шлаково. Единственное, с учетом того, как он долго проект проходил согласование и утверждение, сейчас серьезно рассматривается вопрос о том, чтобы переименовывать поселок, дать ему благозвучное название», — поделился Марат Султанов.

Первый вице-президент Российского Союза строителей Владимир Дедюхин подвел итог обсуждений. Сегодня строительное сообщество столкнулось с определенными трудностями. Они вызваны, безусловно, санкциями и другими вопросами, которые требуют решения.

«Если говорить про некоторые цифры, то я хотел бы сказать, что первый квартал строительное сообщество закончило успешно, 32 миллиона построено, очень важно здесь отметить 25 миллионов — это малоэтажное строительство. До 70% жителей нашей страны хотели бы жить в малоэтажном жилье, рядом с земельным участком, рядом с природой. Поэтому сегодня это еще одна тема еще, которая требует нашего серьезного внимания», — обратил внимание собравшихся Владимир Дедюхин.

Участники заседания посетили территорию жилого комплекса «Еврокласс», который возводит строительная компания «Зелёный сад». Здесь они смогли оценить новый тренд — голосовой помощник «Алиса», с помощью которого можно управлять лифтами. Сейчас она может: вызвать лифт, позвонить в управляющую компанию, позвонить в отдел продаж, рассказать о последних новостях компании «Зелёный сад» и УЖК «Зелёный сад — Мой дом», поставить музыку для хорошего настроения, сообщить полезную информацию по обслуживанию дома.

После этого состоялся осмотр выставки изделий рязанских производителей, которые работают в строительной сфере. Участникам продемонстрировали элементы благоустройства стилобата, «умные» фонари, скамейки с USB-портом и многое другое.

По данным Росстата, в 2024 году Рязанская область столкнулась со снижением объемов ввода жилья. За год общий объем введенного жилья составил 603 тысячи квадратных метров, это на 23% меньше, чем в 2023 году. Снизились и темпы сдачи многоквартирных домов на 12%. При этом ситуация в Рязанской области по сравнению с другими регионами ЦФО еще одна из лучших. Один из главных факторов, препятствующих развитию строительной отрасли, — нехватка кадров. Именно этой проблеме был посвящен второй день заседания Правления Российского Союза строителей.

Федеральный инспектор по Рязанской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Центральном округе Валерий Савин рассказал, что беспокоит жителей Рязани в строящихся кварталах. Прежде всего это развитие социальной составляющей объектов. Въезжая в новые дома, рязанцы видят, что параллельно не развивается социальная сфера в шаговой доступности, как им хотелось бы.

«Конечно, это проблема не только строительных организаций, но и муниципалитетов, у которых не всегда хватает средств на то, чтобы развиваться именно с той динамикой, которую хочется видеть. Но, тем не менее, это фактор, который надо предвидеть, предполагать и каким-то образом его решать», — прокомментировал Валерий Савин.

Второй важный момент, который волнует граждан, — парковочные места. На сегодняшний день отсутствие в необходимом объеме парковочных мест не позволяет в полном объеме сформировать комфортную среду. В частности, возникают сложности с проездом пожарных машин, скорой помощи.

Что касается кадровой составляющей, Валерий Савин остановился на миграционной политике, которая должна была решить проблему нехватки молодых специалистов. Однако в должной мере она не сработала.

Регион пытается решить проблему и через сквозное профессиональное обучение — многоступенчатый процесс формирования узких специалистов, который протекает на разных уровнях образования, но создаёт единую траекторию по формированию компетентных кадров для разных отраслей.

«Мы применяем разные концепции для решения проблемы, не все оказываются эффективными. Просьба у меня такая: своевременно отслеживать хотя бы какие-то лимитные точки концепции для того, чтобы понимать, что она действительно глубоко и правильно проработана. Либо вскрывать эти недостатки и корректировать, чтобы все-таки решить проблему с кадрами, которая у нас на сегодняшний день сложилась», — подитожил Валерий Савин.

Один из способов решения проблемы нехватки кадров в строительной сфере, по мнению директора Рязанского технологического колледжа Николая Баранова, — это изменение правил приема в учебных заведениях. Сейчас абитуриенты поступают в учебное заведение на конкурсной основе, и только после его прохождения им предлагается заключить целевой договор, что, по мнению Николая Баранова, неправильно. Директор технологического колледжа предлагает сделать так, чтобы подписанный целевой договор давал преимущественное право поступления на строительные профессии. После завершения обучения специалист будет обязан отработать в строительной компании.

Еще одна причина нынешней проблемы в строительной отрасли, по мнению Николая Баранова, — неправильный подход к организации прохождения производственной практики.

«Я бы посоветовал нашим законодателям изучить и взять за основу те нормативные документы, которые были в Советском Союзе», — отметил глава колледжа.

Нужно увеличить количество часов прохождения практики, посвятить весь последний курс не теоретической, а практической составляющей, погрузить ребят в сферу, в которой они будут работать. Это поможет студентам не только познакомиться с профессией и понять, их ли это направление, но и получить опыт, необходимый в будущем.

В ГК «Зеленый сад» оставались открытыми более 200 вакансий. Каменщики, сварщики, инженеры, разнорабочие, электрики, монолитчики — эти профессии стали дефицитом. Компания обратилась к вузам и колледжам, более 200 студентов сейчас работают на строительных площадках, лучших ждут контракты. Еще один неожиданный шаг — сотрудничество с исправительными центрами, осужденные, не лишенные свободы, получили возможность трудиться на строительных площадках. Сегодня в компании их больше 200 человек.