Рязанская область расширяет экспорт товаров в страны Африки

Рязанский регион делает уверенные шаги по наращиванию внешнеэкономических связей, делая ставку на африканское направление. 13 октября 2026 года область с реверсной бизнес-миссией посетила делегация зарубежных партнеров, что стало очередным этапом реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Организатором визита выступил Рязанский центр экспорта. В мероприятиях приняли участие представители 12 компаний, специализирующихся на пищевой промышленности и медицинской отрасли. Делегация объединила бизнесменов из Египта, Нигерии, Кении и Эфиопии.

В рамках визита состоялась продуктивная закупочная сессия с местными товаропроизводителями. Помимо переговоров, в программу включен ряд деловых мероприятий, предусматривающих посещение профильных промышленных предприятий Рязанской области для оценки производственных мощностей и качества продукции.

Заместитель Председателя Правительства Рязанской области Юлия Швакова подчеркнула, что африканский континент является одним из главных географических ориентиров в Экспортной стратегии региона.

«Сотрудничество со странами Африки входит в Экспортную стратегию Рязанской области и является для нас одним из главных географических ориентиров. Специалисты Рязанского центра экспорта помогают предпринимателям найти потенциальных покупателей на континенте, организовать переговоры, принять участие в международных выставках, пройти сертификацию продукции в соответствии с местным законодательством», — отметила Юлия Швакова.

На прошлой неделе регион с рабочим визитом посещал представитель нигерийской инженерной компании Nif Integrated Services. Итогом этой встречи стало подписание меморандума и контракта с рязанским предприятием «ЭРА» на увеличение объемов поставок. Новые условия сотрудничества не только позволят местному производителю нарастить экспортный потенциал, но и помогут повысить общую конкурентоспособность российских товаров на международных рынках.