Ночью 19 апреля российские войска нанесли ракетный удар по объектам в Днепропетровске.

По данным телеграм-канала Бориса Рожина, эксперта Центра военно-политической журналистики, целью удара стала транспортная инфраструктура. В городе остановлена работа автовокзала, несколько взрывов случились в локомотивном депо.

Работа железной дороги была временно приостановлена, на данный момент поезда отправляются с задержкой. В «Укрзализныце» заявили о повреждении инфраструктуры не только в городе, но и в области. Также поражена лодочная станция.

Также удары наносили по Синельниково, Павлограду, Кривому Рогу.

Официальной информации от Минобороны России пока нет.