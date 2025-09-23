Российская ПВО уничтожила 81 украинский беспилотник, в том числе над Рязанской областью

Во второй половине дня понедельника, 22 сентября, российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников. По данным министерства обороны РФ, с 15:00 по московскому времени до полуночи был уничтожен 81 украинский беспилотный летательный аппарат.
Дроны были сбиты над территориями следующих регионов:
Белгородская область
Брянская область
Калужская область
Курская область
Московский регион
Рязанская область
Тульская область
Республика Крым
Акватория Черного моря.
Официальных данных о количестве сбитых беспилотников в каждом конкретном регионе не поступало.