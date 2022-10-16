Рязанские театры представят 8 спектаклей на фестивале «Зеркало сцены»

В Рязани состоится VIII региональный театральный фестиваль «Зеркало сцены». Конкурсные показы пройдут с 31 октября по 5 ноября.

Гостями фестиваля станут солисты Национального академического оркестра народных инструментов России имени Осипова. Коллектив виртуозно исполняет русскую народную музыку. Аутентичные инструменты – пастушьи рожки, былинные гусли, классические балалайки – в руках мастеров звучат ярко и самобытно. Тема вечера – русские сказки наяву.

Традиционно итоги прошедшего года наряду с профессиональным сообществом будут приглашённые эксперты. Спектакли всех фестивальных дней вместе со зрителями будут смотреть критики из столицы.

В 2022 году жюри возглавляет Марина Тимашева – театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, редактор журнала «Вопросы театра», руководитель театроведческого курса ГИТИСА, председатель экспертного совета фестиваля «Мелиховская весна», эксперт и член жюри театральных фестивалей и премий (Москва).

В состав жюри вошли:

Алла Шевелева – театровед, театральный критик, педагог кафедры истории театра России Российского института театрального искусства (ГИТИС), автор публикаций в газетах «Известия» и «Театральная афиша», эксперт и член жюри театральных фестивалей и премий, в том числе Российской Национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска» (Москва).

Ольга Кораблина – театровед, театральный и музыкальный критик, заведующая Кабинетом музыкальных театров СТД РФ, автор образовательных программ для артистов-вокалистов, автор публикаций в журналах «Страстной бульвар», «Музыкальный журнал», «Балет», эксперт и член жюри театральных фестивалей и премий, в том числе Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» (Москва).

Анастасия Иванова – театровед, историк театра, театральный критик, старший преподаватель кафедры истории зарубежного театра Российского института театрального искусства ГИТИС, старший преподаватель кафедры практического театроведения, менеджмента и театральных технологий Высшей школе сценических искусств (Театральная школа Константина Райкина), автор публикаций в журналах «Вопросы театра», «ПТЖ», «Современная драматургия», эксперт и член жюри театральных фестивалей и премий (Москва).

Награды могут присудить в 16 номинациях, также у жюри есть право присудить 4 специальные премии. Однако эксперты могут не присудить победу в какой-либо номинации. До самых последних минут имена победителей известны только жюри.

Фестиваль «Зеркало сцены» организован Рязанским региональным отделением Союза театральных деятелей РФ при поддержке регионального министерства культуры.

В текущем году участвуют в фестивале 8 спектаклей:

31 октября, 19:00 — «Баядера» (Рязанский музыкальный театр)

1 ноября, 19:00 — «Интрига» (Рязанский музыкальный театр)

2 ноября, 19:00 — «Я танцую, как дебил» (Рязанский театр драмы)

3 ноября, 19:00 — «Иванов» (Рязанский театр драмы)

4 ноября, 18:00 – «Маленькие трагедии» (Рязанский театр кукол)

5 ноября, 18:00 — «Синяя Борода» (Рязанский театр кукол).

Рязанский театр юного зрителя представит жюри спектакли «Идиот» и «Море. Звезды. Олеандр» в видеоформате.

Партнёром мероприятия выступает ПАО Прио-Внешторгбанк, генеральным информационным партнёром – Телеканал ТКР. Информационные партнеры: ТКР-FM, Радио7 (Рязань), Радио «Мир» (Рязань).

Торжественное вручение наград пройдёт 6 октября в 19 часов на сцене Рязанского театра драмы.

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