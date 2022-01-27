Рязанские больницы получили ЛОР-комбайн

Несколько рязанских медучреждений получили ЛОР-комбайн, сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

ЛОР-комбайн UE 3000 является компактным, но при этом усовершенствованным аппаратом для диагностики и лечения ЛОР-заболеваний, а также для проведения хирургических манипуляций.

Оборудование приобретено по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Установки смонтированы в поликлинических отделениях, в том числе детских межрайонных медицинских центров в Сасове, Шилове, Скопине и др. Новую остановку получили и в Областной детской клинической больнице им. Н. В. Дмитриевой.

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Теперь диагностика проводится современными методами: проблемный орган осматривают с помощью видеосистемы, под хорошим освещением и с увеличением. Камера помогает также сравнить изображение до и после лечения.

Такая точность повышает эффективность лечения, а маленькие пациенты не испытывают неприятных ощущений.