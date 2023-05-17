Рязанская команда «Золотые купола» стала победителем регионального этапа детского фестиваля «Локобол — РЖД»

Команда из Рязани «Золотые купола» стала победителем регионального этапа международного детского фестиваля «Локобол — РЖД», одного из крупнейших детских футбольных турниров в Европе. За кубок победителя боролись 32 команды юных спортсменов 2011-2012 гг. рождения со всей области.

Со счетом 2:1 «Золотые купола» выиграли в финале у «Юниора» из Касимова. Третье место — у рязанского «Витязя». Лучшими игроками признаны Никита Почтарев, Серафим Кузнецов, Денис Рогачев, Федор Барыкин. Лучший тренер – Андрей Гришин. Игроки футбольного клуба «Рязань» провели мастер-класс для участников турнира.

Впереди межрегиональный этап соревнований, который пройдет с 20 по 22 июня в Саранске, куда и отправится рязанская команда-победитель.

Футбольный турнир проводится в 17-й раз и посвящён 20-летию РЖД и Году педагога и наставника. В нем сыграют более 40 тыс. спортсменов со всей России и из стран ближнего зарубежья (около 3 тыс. команд). Организаторами соревнований выступают РФСО «Локомотив», Российский футбольный союз, Детская футбольная лига им. Виктора Горлова и ФК «Локомотив».

Суперфинал пройдет в Москве 3-6 августа.