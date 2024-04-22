Понедельник, 22 апреля, 2024

Рязанки впервые становятся мамами в среднем в 26-27 лет

Автор: Кристина Аманн

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Изображение от prostooleh на Freepik

Рязанки решаются на рождение первого ребенка в среднем в 26-27 лет. Об этом сказал заместитель главного врача перинатального центра Антон Панов в эфире ГТРК «Ока».

Такие цифры соответствуют общероссийским показателям. С изменением социально-экономических условий женщины откладывают рождение первенца, так как сначала реализовывают себя в профессиональной сфере, и только потом задумываются о браке и детях.

Отмечается, что большое значение имеет и материальное обеспечение будущей молодой семьи.

Антон Панов назвал оптимальным для рождения ребенка возраст от 19 до 30 лет.

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