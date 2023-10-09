Рязанец во время застолья напал с ножом на двух людей

МВД Рязанской области сообщило о задержании мужчины, который во время застолья напал с ножом на хозяев дома.

По предварительной информации, в гости к паре пришел общий знакомый. Во время застолья 30-летний мужчина злоупотребил алкоголем, и в компании случился словесный конфликт.

В ходе ссоры гость схватил со стола нож, нанес и ударил им женщину в область живота и мужчина по кисти, лицу и животу. Крики услышали соседи, которые и вызвали скорую помощь.

Медики сообщили о происшествии в полицию. Оперативники выехала на место и задержала подозреваемого.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным ч.3 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).