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Четверг, 17 марта, 2022

Рязанцы могут предложить свои идеи по развитию страны

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Рязанцы могут предложить свои идеи по развитию страны

Александр Ильин

Жители Рязанской области могут поучаствовать в форуме «Сильные идеи для нового времени». Этот форум даёт возможность гражданам представить свои предложения и проекты, направленные на развитие города, региона или страны в целом. Его проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

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На совещании о мерах социально-экономической поддержки 16 марта президент Владимир Путин призвал регионы активно подключаться к проведению форума.

«Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Очевидно, что потребуется донастроить наши программы, и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», – сказал глава государства.

Идеи можно направить на платформе ideas.roscongress.org. Там она получит оценку от экспертов и пользователей. В результате форума отберут 100 лучших идей, которые внесут вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. Итоги подведут летом 2022 года.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» проходил в ноябре 2020 года, на него поступило 15 тысяч предложений. Как рассказал зампред правительства Рязанской области Артём Никитин, в 2020 году наш регион направил 95 предложений, часть которых – в работе.

«Уверен, что рязанцы также активно примут участие и представят свои проекты в различных сферах. По итогам форума мы поддержим и постараемся воплотить в жизнь лучшие инициативы, представленные жителями региона. Уверен, что форум станет стимулом для многих талантливых людей, позволит раскрыть свой потенциал, усовершенствовать идеи, придать им организованный характер, получить экспертную оценку, а также возможность на реализацию», – добавил зампред.

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