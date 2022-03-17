Рязанцы могут предложить свои идеи по развитию страны

Жители Рязанской области могут поучаствовать в форуме «Сильные идеи для нового времени». Этот форум даёт возможность гражданам представить свои предложения и проекты, направленные на развитие города, региона или страны в целом. Его проводят Агентство стратегических инициатив (АСИ) и Фонд Росконгресс.

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На совещании о мерах социально-экономической поддержки 16 марта президент Владимир Путин призвал регионы активно подключаться к проведению форума.

«Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, только должны мобилизовать нас. Очевидно, что потребуется донастроить наши программы, и здесь востребованы инициативы деловых кругов, ученых, общественных объединений. В этой связи прошу регионы активно подключиться к организации форума «Сильные идеи для нового времени», – сказал глава государства.

Идеи можно направить на платформе ideas.roscongress.org. Там она получит оценку от экспертов и пользователей. В результате форума отберут 100 лучших идей, которые внесут вклад в развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года. Итоги подведут летом 2022 года.

Первый форум «Сильные идеи для нового времени» проходил в ноябре 2020 года, на него поступило 15 тысяч предложений. Как рассказал зампред правительства Рязанской области Артём Никитин, в 2020 году наш регион направил 95 предложений, часть которых – в работе.