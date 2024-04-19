Рязанская ОКБ имени Семашко рассказала, как жителям Рязани подготовиться к сдаче крови. Пост клиника опубликовала ВКонтакте.

Донорство крови — абсолютно безопасный для здоровых людей процесс. И все же оно требует соблюдения ряда простых, но очень важных правил. Соблюдая их, можно избежать нежелательных осложнений после сдачи крови.

За 48 часов до сдачи крови не следует употреблять алкоголь. Особенно не желательно принимать аспирин в течение 3-5 дней до донации. Если применение каких-либо лекарственных средств имеет место, то необходимо проконсультироваться со специалистом

Перед процедурой следует воздержаться от курения в течение 2-х часов, а также не курить 2 часа после кроводачи. Ядовитое воздействие попавшего в кровь никотина опасно для пациентов, особенно для новорожденных. Кроме этого курение перед сдачей крови может отрицательно сказаться на самочувствии донора после процедуры.

Кровь нужно сдавать будучи здоровым, сытым и отдохнувшим. Самое подходящее время для сдачи крови 2-3 часа после еды и в утренние часы.

Ни в коем случае не нужно сдавать кровь натощак. Завтрак обязательно должен быть. Накануне из рациона исключают жирную пищу, молочные продукты, яйца и масло. Рекомендуется употреблять фрукты, овощи, продукты из муки грубого помола (сушки, сухари), макаронные изделия и каши на воде без масла. Из питья полезней будут соки, компоты, морсы, минеральная вода.

Рекомендуется пить чай непосредственно перед кроводачей. Горячий сладкий чай способствует повышению давления и увеличению углеводов в крови, что улучшает кровоток и самочувствие донора во время и после кроводачи. В последующие дни после донации следует употреблять больше жидкости.