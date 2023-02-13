Рязанцам представят к 23 февраля праздничную программу «Во славу Отечества»

В Центральной городской библиотеке имени С.А. Есенина 15 февраля в 19 часов состоится концерт песенно-инструментального ансамбля «Радуница». Руководитель коллектива – заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов России Александр Ермаков.

Праздничная программа «Во славу Отечества», посвящённая 23 февраля, объединит песни на стихи Сергея Есенина, песни родины поэта — села Константиново и любимые композиции семьи Есениных. Также для гостей прозвучат музыкальные произведения на стихи современных поэтов — членов Союза писателей России Нурислана Ибрагимова, Дмитрия Плоткина, Константина Паскаля и Валерия Хлыстова.

В профессиональном исполнении мастера художественного слова Анастасии Паскаль прозвучат бессмертные стихотворения выдающегося лирика русской поэзии Серебряного века Сергея Есенина.

Вход свободный.

Возрастное ограничение 6+