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Раскрыты детали жестокого избиения 11-летней девочки толпой на Урале

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К избиению девочки и мальчика в Нижнем Тагиле могут быть причастны 12 одноклассников, пишет E1.RU.

Инцидент произошел 29 декабря. По данным издания, два брата, ученики школы № 56, подкараулили и жестоко избили сверстников. В итоге 11-летняя девочка попала в больницу с сотрясением мозга и тупой травмой живота.

В полиции уточнили, что ее предполагаемых обидчиков поставили на учет в ПДН.

Выяснилось, что отец девочки трижды судим, а ее мать лишили родительских прав. Сейчас женщина отбывает наказание в виде 11 лет лишения свободы.

Причиной конфликта могли стать оскорбления. Незадолго до избиения между школьниками произошла перепалка — один из братьев якобы случайно облил девочку.

Против родителей буйных подростков возбудили административное дело за ненадлежащее воспитание детей, а в отношении самих школьников — об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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