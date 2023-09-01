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Раскрыты детали похищения девочки узбекским конюхом в Калининграде

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Издание МК узнало подробности похищения 16-летней девушки узбекским конюхом в конном клубе в Калининграде.

Инцидент произошел вечером 29 августа. Выяснилось, что мужчина собирался увезти юную наездницу в Узбекистан.

«Как говорят сотрудники клуба, очень похоже, что этот конюх принял ее вежливые улыбки за благосклонность по отношению к нему», – пояснил источник портала.

По предварительной версии, злоумышленник заманил жертву в лес, где пытался предпринять развратные действия. Девушка пошла на хитрость и сказала, что конюх ей тоже нравится, но он выбрал не подходящее место.

После этого они вышли на проезжую дорогу. Девочка стала бросаться к проезжающим машинам с криками «Помогите!». Тогда мужчина утащил потерпевшую обратно в конюшню и избил, угрожая ножом. Вскоре он решил взять такси и отвезти жертву в аэропорт.

Там девочка отпросилась в туалет, где попросила женщин о помощи. Она позвонила родителям, которые вызвали полицию. Нападавшего задержали сотрудники миграционной службы аэропорта. Возбуждено уголовное дело.

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