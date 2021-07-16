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Работник РНПК завоевал бронзу на международном конкурсе мастерства

Елена Лобанова
Работник РНПК завоевал бронзу на международном конкурсе мастерства
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Работник рязанской НПК Александр Мосягин завоевал бронзу на XXIII международном конкурсе профессионального мастерства водителей автобусов. Соревнования проходили в Санкт-Петербурге. 

Александр Масягин участвовал в скоростном маневрировании на автобусах марки Volgabus 5270, Volgabus 6271 и туристических автобусах. В результате водитель транспортно-хозяйственного цеха РНПК вошел в тройку лидеров в зачете «Молодой водитель автобуса большой вместимости».

Александр Масягин работает в РНПК с 2015 года. На предприятие он пришел сразу после окончания Рязанского строительного колледжа. Любовь к транспорту ему привили с детства: дед водил КАМАЗ, а отец трудился на нефтезаводе. 

В 2019 году Александр стал победителем областного конкурса профессионального мастерства «Мастера Рязанской области» по профессии «Лучший водитель автобуса».

РНПК предоставляет все возможности для профессионального развития работников и их карьерного роста. Для опытных сотрудников завод предусматривает повышение квалификации через тестирование в Учебном центре или на ежегодных конкурсах профессионального мастерства. Для новичков предприятие проводит системную работу по адаптации на производстве, развитию профессиональных, корпоративных и лидерских компетенций.

Работник РНПК завоевал бронзу на международном конкурсе мастерства
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